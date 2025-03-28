Режим ЧС введен после взрыва газа в поселке под Челябинском

Режим ЧС объявлен в Красногорском после взрыва газа, есть жертвы и пострадавшие

Tекст: Вера Басилая

Власти Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в поселке Красногорский после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме, передает ТАСС.

Глава Еманжелинского района Евгений Светлов провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей администрации, МЧС и правоохранительных органов. Основное внимание было уделено мерам поддержки пострадавших и планам по восстановлению поврежденного дома.

Согласно заявлению Светлова, в результате инцидента повреждены три квартиры, в некоторых выбиты окна. Жильцы первого, третьего и четвертого подъездов смогли вернуться в свои квартиры, однако во втором подъезде доступ все еще ограничен. Там проводится обследование несущих конструкций на безопасность. На текущий момент в доме восстановлены отопление, электричество и водоснабжение.

Ранее в Еманжелинском районе Челябинской области произошел хлопок газа, который привел к гибели одного человека и травмам у троих.

В Махачкале в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадали два человека.

Минэнерго Дагестана назвало причиной взрыва в магазине Махачкалы утечку на газопроводе.