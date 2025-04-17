В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.5 комментариев
Путин сообщил об инвестировании Катаром 1 млрд долларов в экономику России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов.
Путин подчеркнул: «Перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно». Об этом сообщает ТАСС.
В Кремле отметили продуктивное сотрудничество России и Катара в транспортной сфере. Национальный перевозчик Qatar Airways осуществляет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха.
Кроме того, лидеры России и Катара обсудят реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях.
Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.
В ходе встречи Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнером на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта.