Путин сообщил об инвестировании Катаром 1 млрд долларов в экономику России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул: «Перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно». Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле отметили продуктивное сотрудничество России и Катара в транспортной сфере. Национальный перевозчик Qatar Airways осуществляет девять рейсов в неделю по маршруту Доха – Москва – Доха.

Кроме того, лидеры России и Катара обсудят реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях.

Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

В ходе встречи Путин отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнером на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Катар за усилия в разрешении ближневосточного конфликта.