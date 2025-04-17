Мелони едет к Трампу спасать Италию и жертвовать Евросоюзом

Tекст: Анастасия Куликова

В Вашингтоне пройдут переговоры Дональда Трампа и Джорджи Мелони. Европа надеется, что премьер-министру Италии удастся донести до президента США на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между Брюсселем и Белым домом, пишет The New York Times. Там также рассчитывают, что итальянский политик подтолкнет американского лидера к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

«Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У Мелони очень важная повестка», – указал он.

Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для Евросоюза заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что они доносят итоги обсуждений лично до президента США. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Издание указывает, что Трамп постоянно критикует ЕС, и чиновники администрации воспринимают это как пример. В материале также упоминается, что госсекретарь Марко Рубио в последний момент отменил переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас, а главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен так и не удалось договориться о встрече с американским президентом. Поэтому Европа решила полагаться на национальных лидеров при налаживании контактов с Белым домом.

В ЕС возлагают большие надежды на Мелони как на посредника. «Будучи лидером крайне правой партии, она идеологически близка к Трампу по таким вопросам, как ограничение миграции, продвижение традиционных ценностей», – говорится в материале AP.

Агентство также отмечает, что Италия имеет положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами в размере 40 млрд евро, что является самым большим показателем среди всех стран.

По прогнозам аналитиков, помимо пошлин итальянский политик обсудит с президентом США требование к партнерам по НАТО увеличить военные расходы. Военный бюджет Италии составляет 1,49% от ВВП – один из самых низких в Европе.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

Сейчас же эксперты сомневаются в том, что Мелони действительно сможет изменить позицию Трампа по вопросу Украины. Впрочем, итоги переговоров могут несколько снизить накал экономической войны между США и Брюсселем.

«В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют «засланцев» вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба.

Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

«Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт. Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа.

«Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств»,

– уточнил политолог. Глава Белого дома в свою очередь постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на «благоприятных для Киева» условиях», – напомнил аналитик.

«Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве «оппозиционера», который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.

Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США.

Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже»,

– рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских «засланцев»: хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – считает Ткаченко.

«Трамп пытается расколоть Евросоюз. Он симпатизирует правым силам, таким как Орбан и Мелони, и избегает общения с либералами, которые его постоянно критикуют и обижают. Брюссельские чиновники – в частности Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас – взбешены таким поведением главы Белого дома, но они ничего не могут с этим сделать», – добавил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в Брюсселе уверены: республиканца в конечном итоге «усмирят» либеральные силы в Америке, и ЕС в спорах с Вашингтоном одержит победу. «Пока же в Евросоюзе создается новый блок стран для борьбы с президентом США, европейскими правыми силами, а также Россией. В объединении состоит брюссельская бюрократия, Берлин, Лондон и Париж», – перечислил эксперт.

«В этих кругах Орбана считают предателем и хотят исключить из Евросоюза. Мелони же пытаются использовать в качестве посредника между ЕС и США, но ей мало доверяют», – рассуждает аналитик. По мнению Рара, премьер Италии на переговорах с Трампом поведет себя как «истинный западный политик».

«В Вашингтоне она будет соглашаться с главой Белого дома и льстить ему, а также попытается выторговать для Рима привилегии в торговле. При этом по возвращении в Брюссель политик продолжит обниматься с Урсула фон дер Ляйен и выступать за то, чтобы ее стране дали «место» за столом руководства ЕС»,

– детализировал спикер. По его мнению, визит Мелони не поспособствует улучшению отношений Вашингтона и Брюсселя – «она не столь влиятельна, чтобы что-то изменить». «Я предполагаю, что политик поехала в Вашингтон делать бизнес. Она пообещает Трампу закупать больше американского СПГ, это несколько усмирит Трампа в торговой войне с Европой», – считает аналитик.

«Премьер также заверит лидера США в том, что европейцы будут вооружатся, закупая технику и оружие у Америки. Впрочем, такая позиция может вызвать гнев Франции, ведь Макрон требует максимально дистанцироваться от Вашингтоном в вопросе военных поставок», – добавил политолог. «То есть вместо драки за интересы Евросоюза Мелони придется искать компромиссы, фактически сдавая позиции Трампу», – заключил Рар.