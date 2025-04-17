В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.11 комментариев
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Кремле
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча прошла в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международные отношения, передает РИА «Новости».
На встрече присутствовал также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
Ранее в четверг в Кремле прошли переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи эмир Катара отметил уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Путин заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов, а также отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке.