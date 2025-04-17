Индекс РТС превысил 1100 пунктов

Tекст: Дарья Григоренко

По данным на 15:19 по московскому времени, индекс РТС вырос на 0,8%, достигнув отметки 1100,27 пункта. Однако уже через пять минут, к 15:24, индекс РТС замедлил свой рост и находился на уровне 1099,31 пункта, что соответствует увеличению на 0,71%, передает ТАСС.

В это же время, индекс Мосбиржи, еще один важный индикатор российского фондового рынка, также демонстрировал положительную динамику. Он вырос на 0,71%, достигнув отметки 2882,05 пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 марте индекс Московской биржи на открытии сессии увеличился на 1,51% до 3243,24 пункта.

Напомним, в феврале решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% вызвало снижение ведущих индексов Московской биржи. До публикации решения регулятора индекс Мосбиржи находился на уровне 3278,1 пункта (рост на 2,22%), индекс РТС составлял 1134,41 пункта, а после – индекс Мосбиржи опустился до 3253,98 пункта, а индекс РТС – до 1126,07 пункта, что свидетельствует об уменьшении темпов роста до 1,47%.