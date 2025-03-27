Путин вручил Москальковой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Tекст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об этом на заседании верхней палаты, подчеркнув, что Москалькова удостоена этой награды за значительный вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени является одной из высоких государственных наград Российской Федерации. Он вручается за выдающиеся заслуги перед государством, в том числе в укреплении обороноспособности, экономического и культурного процветания страны.

Ранее Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за заслуги и вклад в политику России.