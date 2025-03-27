  • Новость часаУкраинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Названа самая быстрорастущая отрасль в России
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    Гуцул попросила у Путина помощи в освобождении
    Зеленский признался в ненависти к русским
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр
    МИД: Россия и США открыли возможности для мирного сосуществования
    Минфин США не исключил смягчения санкций против России
    Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ прячут оружие на энергетических объектах
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 13:53 • Новости дня

    Путин вручил Москальковой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

    Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает ТАСС.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила об этом на заседании верхней палаты, подчеркнув, что Москалькова удостоена этой награды за значительный вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.

    Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени является одной из высоких государственных наград Российской Федерации. Он вручается за выдающиеся заслуги перед государством, в том числе в укреплении обороноспособности, экономического и культурного процветания страны.

    Ранее Путин наградил главу МИД Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за заслуги и вклад в политику России.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    Коментарии (16)
    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

    Коментарии (11)
    26 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Рютте назвал «самую серьезную угрозу» для НАТО

    Рютте назвал Россию «самой серьезной угрозой» для НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса.

    «В современном непредсказуемом мире очень важно увеличивать расходы на оборону, не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу», – сказал он на пресс-конференции в Польше, передает РИА «Новости».

    По словам Рютте, Россия вкладывает большие экономические ресурсы в развитие своих вооруженных сил. Он подчеркнул, что эти инвестиции «будут иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».

    Коментарии (9)
    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

    Коментарии (4)
    26 марта 2025, 16:17 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию в Госдуме договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который был подписан в январе этого года в Москве.

    Документ в парламенте представит заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС. В распоряжении президента отмечается, что Руденко назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального собрания.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    Кремль публиковал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»

    Путин: К «Движению первых» присоединились 11 млн человек

    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников, сравнив его с «приличной армией».

    На заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи Владимир Путин подчеркнул значительный рост числа участников движения, передает ТАСС.

    Президент сообщил, что на сегодняшний день в «Движении первых» состоят 11 млн человек. Он отметил, что такое количество участников можно сравнить с «приличной армией».

    На закрытии съезда «Движения первых» в прошлом году Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Путин поддержал идею девизов на фасадах школ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.

    На заседании наблюдательного совета «Движения первых» президент Владимир Путин поддержал инициативу размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений, передает РИА «Новости».

    Идею предложил начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, считая, что такие девизы будут способствовать развитию ответственности у молодого поколения.

    Президент отметил, что сама по себе идея достойна внимания и подчеркнул: «Все должно быть в меру, все должно быть к месту».

    Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 17:44 • Новости дня
    Минпросвещения представило памятку по противодействию буллингу в школах
    Минпросвещения представило памятку по противодействию буллингу в школах
    @ Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения России представило новую памятку, направленную на противодействие физическому и психическому насилию, а также травле в школах.

    Документ включает правовые механизмы защиты как детей, так и педагогов, передает РИА «Новости». В памятке также разъяснены меры ответственности для участников противоправных ситуаций.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что новая памятка позволит не только оперативно реагировать на случаи насилия и травли, но и предотвращать их, используя правовые инструменты и проводя разъяснительную работу. Эти материалы являются частью комплексной работы по развитию системы профилактики, которую министерство осуществляет в сотрудничестве с другими ведомствами и организациями.

    Документ подробно описывает виды противоправного поведения, которые могут проявляться в форме травли, а также меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, которые могут быть применены к нарушителям, включая несовершеннолетних.

    В ближайшее время памятка будет разослана во все регионы России для использования в образовательных учреждениях, таких как школы, колледжи и организации дополнительного образования.

    В сентябре парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей. Согласно документу, выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы, а образовательные учреждения смогут обращаться за помощью в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    СВР обвинила евробюрократов в использовании нацистских методов манипуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что представители Брюсселя устали от привычной риторики о демократии и свободе слова и начали использовать методы манипуляции, которые ранее применялись нацистами.

    В пресс-бюро СВР отметили, что принципы, используемые евробюрократами, напоминают идеи министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, передает ТАСС.

    «Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и не таясь взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием», – подчеркнули в СВР. Ведомство также указало, что известный принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» «нашел отклик среди евробюрократов».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Фигурантам дела о хищениях по программе «Пушкинская карта» предъявлено обвинение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России предъявил обвинение фигурантам дела о хищениях при реализации программы «Пушкинская карта», среди которых оказался певец и участник музыкального телешоу «Голос» Эмиль Кадыров.

    Он подозревается в хищении более 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    В СК России сообщили, что фигуранты дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашиваются следователями столичного СК, им предъявлено обвинение.

    Напомним, участников преступной группы, похитивших более 1 млн рублей через программу «Пушкинская карта» с помощью мошеннических схем, выявили в Москве.

    В декабре 2024 года в Москве осудили фигурантов другого дела о хищении 200 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта».

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 21:02 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг причастность к сбоям в Системе быстрых платежей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор опроверг утверждения о том, что сбои в оплате через Систему быстрых платежей (СБП) вызваны действиями ведомства.

    Пресс-служба Роскомнадзора подчеркнула, что информация о якобы причастности ведомства к сбоям в работе СБП, опубликованная иностранным агентом, недостоверна, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что проблемы с Национальной системой платежных карт (НСПК) были вызваны неполадками в инфраструктуре, которые уже устранены. Они подчеркнули, что плановые проверки Роскомнадзора исключают его влияние на НСПК.

    Роскомнадзор напомнил СМИ о важности проверки фактов перед публикацией. За распространение недостоверной информации предусмотрены штрафы до 3 млн рублей. Ведомство также указало на необходимость соблюдения законодательства об иностранных агентах и предупредило о возможных последствиях за его нарушение.

    Распространение материалов иностранного агента без указания статуса влечет за собой штраф до 50 тыс. рублей и письменные предупреждения. Два таких предупреждения в течение года могут привести к прекращению деятельности СМИ, отметили в Роскомнадзоре.

    В среду Сбербанк сообщил о сбоях в работе Системы быстрых платежей по техническим причинам, а пользователи сервиса Downdetector зафиксировали 6024 жалобы за сутки, с наибольшей концентрацией в Петербурге.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин переадресовал бойцам спецоперации благодарность за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области.

    На заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова рассказала о благотворительной работе с детьми из пунктов временного размещения жителей Курской области, передает ТАСС.

    Она отметила, что одна из девочек выразила желание вернуться в Суджу, которая в это время уже была освобождена.

    Алымова добавила, что от лица всех жителей приграничья она хочет выразить благодарность президенту Владимиру Путину и бойцам за исполнение общей мечты. По ее словам, освобождение города стало важным событием для всех жителей региона.

    Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что основная благодарность должна быть адресована бойцам, которые сделали возможным возвращение жителей домой. «Что касается вот этого желания вернуться домой в Суджу, то это не мне, прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», – подчеркнул он.

    Ранее на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин призвал молодежь посещать выставки достижений России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности для молоджежи посещать выставки, чтобы вдохновляться примерами достижений российского народа.

    Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», которое проходит на площадке национального центра «Россия», экспозицию которого президент осмотрел перед началом мероприятия, подчеркнул значимость посещения выставок, передает ТАСС.

    Он отметил, что это не только приятно, но и полезно, поскольку позволяет увидеть вдохновляющий пример достижений российского народа на протяжении тысячелетней истории.

    «Это очень приятно и очень полезно – увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории. Нам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны», – сказал президент.

    «Сегодняшние школьники, молодые ребята, уверен, тоже мечтают о том, чтобы добиться значимого, нужного <…> результата. И результата в конечном итоге для нашей Родины в целом», – добавил Путин.

    Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи и одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила украинский дрон над Брянской областью

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила украинский дрон над Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью ночью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные силы противовоздушной обороны страны зафиксировали и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в ночное время. Операция по перехвату и уничтожению аппарата была успешно проведена над территорией Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» за прошедшие сутки взяли в плен десять военнослужащих ВСУ и уничтожили 26 беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российская армия выбила врага из северной части Гуево в Курском приграничье
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    В Германии обвинили США «в переходе на сторону России» в конфликте на Украине
    В НАТО опровергли слова Рютте о гибели военных США в Литве
    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
    В России изменили правила проверки на алкоголь
    Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин

    Названа самая быстрорастущая отрасль в России

    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

    Перейти в раздел

    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

    Перейти в раздел

    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Как иноагенты подрывают связь Абхазии с Россией

    Несколько жителей Абхазии были объявлены российскими иноагентами. О каких людях идет речь, за что именно они получили такой статус – и как в целом в последние годы Запад вмешивается в политическую жизнь Абхазии, а абхазское руководство пытается этому противодействовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............