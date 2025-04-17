Кто у Трампа больше всех не любит Россию

Тимофей Бордачёв
Миграционная политика ждет нестандартных решений
В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.
Сергей Лебедев
Почему Америка всегда будет воевать
Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.
Илья Ухов
Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье
Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?