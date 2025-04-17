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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    22 комментария
    17 апреля 2025, 14:22 • Видео

    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

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    Мелони едет к Трампу спасать Италию и жертвовать Евросоюзом

    В США пройдут переговоры итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Дональда Трампа. Ожидается, что на повестке будет целый спектр вопросов: от украинского кризиса до таможенных пошлин и расходов на НАТО. Эксперты допускают, что итальянка сможет смягчить мощный напор Трампа уступками и компромиссами, однако вместо драки за интересы Евросоюза Мелони будет выторговывать привилегии лишь для Рима. Подробности

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    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

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    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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