Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности Перейти в раздел

Мелони едет к Трампу спасать Италию и жертвовать Евросоюзом В США пройдут переговоры итальянского премьера Джорджи Мелони и президента Дональда Трампа. Ожидается, что на повестке будет целый спектр вопросов: от украинского кризиса до таможенных пошлин и расходов на НАТО. Эксперты допускают, что итальянка сможет смягчить мощный напор Трампа уступками и компромиссами, однако вместо драки за интересы Евросоюза Мелони будет выторговывать привилегии лишь для Рима. Подробности Перейти в раздел

Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности Перейти в раздел

США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел