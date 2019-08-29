Зеленский предложил кандидатов на посты глав МИД и минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду предложения по кандидатам в министры обороны и министры иностранных дел.

Зеленский предложил на пост главы минобороны Андрея Загороднюка и Вадима Пристайко на пост руководителя МИДа, передает ТАСС.

Напомним, Вадим Пристайко является замруководителя офиса президента Украины. Ранее он занимал пост замглавы МИДа, с 2012 по 2014 год работал послом Украины в Канаде.

По данным портала «Украина.ру», отцом Загороднюка является владелец компании «Группа Недра» Павел Загороднюк, компания занимается подрядами для «Укргаздобычи» и «Укртрансгаза».

Отмечается, что Андрей Загороднюк активно занимался волонтерской деятельностью во время активных боевых действий в Донбассе в 2015 году.

Ранее Зеленский предложил на должность премьер-министра страны Алексея Гончарука.