Зеленский предложил кандидата в премьеры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру на должность премьер-министра, сообщил представитель главы украинского государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Кандидатурой Зеленского стал Алексей Гончарук, который, как ожидается, будет утвержден в должности в течение четверга, сразу же после отставки предыдущего кабинета, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsone.

35-летний Гончарук является юристом по образованию, доктором философии в области права, в прошлом – управляющий партнер одной из юридических фирм, внештатный советник экс-министра экологии Игоря Шевченко, советник первого вице-премьера Степана Кубива.

В должности заместителя главы офиса президента Украины Гончарук работает с 28 мая.

Сейчас Гончарук сопровождает Зеленского в региональных поездках, отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Украинский политолог Руслан Бортник ранее прогнозировал исход голосования, если Зеленский предложит Раде кандидатуру Гончарука.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выбрав Гончарука в качестве кандидата на пост премьер-министра Украины, Зеленский обозначил новый экономический курс.

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