Зеленский начинает разочаровывать Украину

В сотый день президентства Владимира Зеленского стала известна наиболее вероятная кандидатура на пост премьера страны. Это 35-летний юрист Алексей Гончарук. Тем самым Зеленский обозначил новый экономический курс. И хотя это будет западный курс, эксперты полагают, что следующие сто дней Зеленского будут более знаковыми, чем предыдущие - президенту придется принимать непопулярные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить заместителя руководителя своего офиса 35-летнего Алексея Гончарука новым премьер-министром. По крайней мере, так сообщила во вторник «Украинская правда» со ссылкой на источники. По их же данным, в среду Зеленский и руководство его администрации проведут собеседования и консультации по кандидатурам других будущих министров. Правда, выбор президента в любом случае еще должна утвердить Верховная рада.

Гончарук уже фигурировал в ранее опубликованном неофициальном списке из шестb кандидатов на пост премьера. Как пишет «Ъ», Гончарук родился в Черниговской области. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом (специальность «Правоведение») и Национальную академию госуправления при президенте Украины. Доктор философии в области права. С 2005 года работал он юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest. В 2008 году основал юридическую фирму Constructive Lawyers. С 2009 года возглавлял Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам. Также занимал должность заместителя гендиректора ООО «Первая украинская индустриально-инвестиционная компания».

На выборах 2014 года тщетно пытался баллотироваться в Верховную раду от партии «Сила людей». Занимал должности внештатного советника бывшего министра экологии Игоря Шевченко и советника первого вице-премьера Степана Кубива.

Если парламенту действительно предложат его кандидатуру, то Гончарук станет «внешним игроком», которого со стороны «привели к Зеленскому», заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник.

«Он прозападно настроенный либерал, ориентированный в значительной мере на реформы Петра Порошенко. Какую-то часть этих реформ Алексей Гончарук, безусловно, ранее поддерживал. Он выходец из «Офиса эффективного регулирования» (BRDO), – структуры, которая работала в том числе и на грантовых программах», – рассказал Бортник. Напомним, BRDO – Better Regulation Delivery Office – независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров.

«При таком премьере стоит ожидать в той или иной мере модифицированного продолжения реформ Порошенко. Но надо понимать, что влияние фигуры премьер-министра вообще будет не очень высоким в силу огромных рейтингов президента и в силу тотальной зависимости всей политической системы от Зеленского», – подчеркнул собеседник. «И если новый президент Украины реально предложит парламенту Гончарука, то проблем с голосованием в пользу этой кандидатуры не будет», – добавил Бортник.

Алексей Гончарук (фото:facebook.com/aleksey.goncharuk)

Гончарук – это самая безобидная из предложенных возможных кандидатур, считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Не думаю, что Гончарук будет делать что-то революционное, типа того, что мы видели в небезызвестном сериале «Слуга народа», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД. – То есть делать шаги по укреплению экономического суверенитета. Мне кажется, эта задача Гончаруку не по плечу. Ему дай бог бы кризис пережить, новая волна которого не за горами. Собственно, это будет технический премьер-министр, исполнитель воли партии».

Пока вообще непонятно, какой будет экономическая политика, посетовал эксперт: «Команда Зеленского не до конца сформирована. Все меньше говорят о таких вещах, как пакет законопроектов о народовластии, о котором столько говорил Зеленский до выборов. Сейчас почему-то охотнее говорят о распродаже земли, нежели о местных или всеукраинском референдумах – тех вещах, которые могли бы изменить систему», – напомнил он.

Напомним, в июле на внеочередных выборах в Верховную раду президентская партия Зеленского «Слуга народа» победила с результатом 43,16% голосов. Такой результат на Украине назвали уникальным и даже шокирующим. Поскольку президент впервые получил полностью подконтрольный себе парламент, то у Зеленского есть карт-бланш на любые политические и экономические реформы.

На эту тему

«То, что говорят представители команды Зеленского об экономике и социальной политике – настораживает и вызывает оторопь. Это люди, мозги которых сформированы вот этим либертарианским представлением о том, что государства в жизни людей должно быть поменьше, и что люди должны сами отвечать за себя. Не случайно представитель Зеленского Руслан Стефанчук назвал либертарианство основой идеологии партии «Слуга народа», – заявил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Они говорят, что образование должно быть полностью платным, что медициной будут руководить люди из коммерческой среды. Все кандидатуры, которые сейчас называются, используют подход «если ты слабый – умри». Вот это важно и это пугает. Абсолютное большинство людей в этом случае будут не просто разочарованы, а разозлены и раздосадованы тем, что планируется делать в социальной и экономической сфере», – отметил собеседник.

«Сюда же относится продажа земли и сплошная приватизация. Какая приватизация, когда сейчас эти активы ничего не стоят? Может быть, когда эти новые руководители сядут в кресла, они изменят свою риторику, но пока это выглядит именно так», – заключил Погребинский.

Новость про Гончарука появилась как раз в тот момент, когда все аналитики подводили итоги первых ста дней правления нового президента.

«Пока Зеленский систему возглавил, но к ее слому еще не приступил. Очевидно, что следующие 100 дней будут гораздо более показательными и знаковыми. Потому что постоянно лавировать, держаться на гребне уже будет не нужно. Зеленский, – и у него этого не отнять, – превосходно держит аудиторию, чувствует среду, в отличие от Порошенко, но дальше нужно будет принимать решения. И эти решения могут быть весьма непопулярными. И, я бы сказал, токсичными», – предупреждает Золотарев.

В целом же, по мнению руководителя центра «Третий сектор», обыватель, поддержавший Зеленского на выборах президента, пока еще не разочарован.

«Если отталкиваться от социологии, рейтинг Зеленского не упал. Это говорит о том, что все не так плохо, как могло бы быть, – сказал украинский политтехнолог. – В эти 100 дней Зеленский выполнил очень значимую задачу – ему удалось взять под контроль как исполнительную, так и законодательную ветви власти. Причем последнее он сделал с рекордным для Украины результатом. Пожалуй, это наиболее значимое, что удалось сделать за 100 дней».

По мнению собеседника, до конца года команда Зеленского попытается взять под контроль и местную власть, развивая достигнутый успех.

Однако в политической сфере больших успехов за Зеленским эксперт не видит. «В остальных вопросах, все не так однозначно. Вопрос мира: есть вещи, которые дают надежду, как, например, обмен заложниками. Здесь, мне кажется, внешние партнеры будут и дальше подталкивать Зеленского. Мы помним слова Трампа: «договаривайтесь». Этот вектор дает надежду на то, что мир будет достигнут. Другое дело, что вопрос, какой ценой и за чей счет, остается открытым», – отметил Золотарев.

Напомним, в своих предвыборных обещаниях Зеленский делал упор на то, что останется президентом только на один срок, сделает все для возвращения Крыма и Донбасса, обещал выжить кумовство и коррупцию. Крым остается российским, и это обещание выполнить не удастся, в Донбассе до мира далеко, но перемирие все же сохраняется, а кумовство пока все так же процветают на Украине.

Однако справедливости ради стоит сказать, что за 100 дней он реализовал свое намерение перейти к переговорам с Россией – Зеленский провел уже два телефонных разговора с Путиным. Как напоминает Михаил Погребинский, украинцы постепенно избавляются от токсичной агрессивной атмосферы, которую разжигала команда Порошенко. Судя по опросам, они уже не рвутся в НАТО как прежде. В том, что милитаристские настроения украинцев сходят на нет, эксперт видит безусловную заслугу Зеленского, хотя для прекращения войны, по его словам, новый президент мог бы сделать гораздо больше.

Свое первое заседание новая Верховная рада должна провести в четверг. Тогда же Украина узнает не только имя своего нового премьера, но и услышит из уст нового президента о его конкретных планах и в экономике, и в политике, в том числе и в отношениях с Россией. Предварительно на тот же день назначен и масштабный обмен заключенными между Москвой и Киевом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД