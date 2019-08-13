Зеленский сделал подарок российским уголовникам и оппозиционерам

«В эту игру можно играть вдвоем», – подумал президент Украины Владимир Зеленский, услышав новость об упрощении получения российского гражданства для граждан Украины. 13 августа он подписал указ, предписывающий упростить некоторым россиянам прием в украинское гражданство. Кому именно – и является ли этот ответ действительно симметричным?

Зеленский планирует расширить перечень причин, которые будут служить основанием для подачи заявления на вступление в гражданство Украины. К примеру, теперь претендовать на него сможет всякий, кто преследуется за политические убеждения. Достаточно предоставить декларацию об отказе от гражданства РФ и справочку об этих самых преследованиях. Правда, видео погрузки в автоззак будет недостаточно, справки выдают диппредставительства/консульские учреждения Украины «...в установленном кабинетом министров Украины порядке». Что это за порядок – неизвестно. Но будем считать, что он существует и диппредставительства Украины действительно готовы их выдавать.

Отдельно в указе говорится о гражданах РФ, которые сегодня принимают участие в конфликте на Донбассе, являясь бойцами батальонов Нацгвардии. Президент обязывает разработать и подать в Верховную Раду проект закона, который упростит получение украинского гражданства этим воякам.

Тут уместна небольшая ремарка. Не так давно мы писали о скандале в Минобороны Украины. Министр поручил разобраться, почему солдаты ВСУ принимали участие в торжественном перезахоронении останков бойцов дивизии ваффен-СС «Галиция». Так вот, сама структура войск СС в своё время была создана в т.ч. для того, чтобы не давать сотням тысяч коллаборантов немецкое гражданство. Фюреру нужны солдаты, но в вермахте служат только немцы. А остальные – вилькоммен в особые войска СС.

На Украине же менее переборчивы. Поэтому, возможно, нам даже стоит поблагодарить Зеленского - ведь многие из тех россиян, кто очутился в украинских добробатах, были в розыске по обвинению в уголовных преступлениях. Теперь они если и будут нарушать закон, то уже не в России.

Языком цифр

Но это так, к слову. Вопрос в другом: а много ли желающих? К примеру, в прошлом году паспорт с тризубом получило 988 иностранцев. 126 из них – бывшие россияне. Но РФ отнюдь не на первом месте, Сирия обгоняет (156 человек).

Всего же в период 2014-2018 гг сменили гражданство на украинское чуть менее 6500 россиян. И большинство из них, по утверждению адвоката Маси Найема, получили его в 2014-2016 гг. 357 из них – указом президента Украины. Т.е. можно предположить, что это как раз такие же гонимые российской властью и бойцы батальонов Нацгвардии. Просто теперь у Зеленского решили выделить их в отдельную касту и давать гражданство, не привлекая к этому излишнего внимания прессы. Как видим, какого-то ошеломительного спроса на украинский паспорт не наблюдается.

А вот в обратном направлении он есть. Мы даже не станем приводить цифры этого года, когда порядок уже стал упрощённым.

Более 83 тыс граждан Украины получили российский паспорт в 2018 году, ещё около 65 тыс – вид на жительство. Плюс ещё 312 тыс за период 2014-середина 2018 гг. Т.е. всего к началу текущего года – не менее 353 тыс человек.

Все они – и едущие из Украины в Россию, и в обратном направлении – ищут для себя покоя. Правда, порой он оказывается вечным. Навскидку можно вспомнить как минимум трёх известных россиян, выбравших Украину: журналистов Павла Шеремета, Александра Щетинина и политика Дениса Вороненкова. Двое из них (Вороненков и Щетинин) даже успели получить гражданство Украины. Все они были убиты, а сами убийства имеют явно выраженный заказной характер. Останься Шеремет и Вороненков в России – наверняка были бы до сих пор живы.

Адекватного ответа не вышло

Впрочем, дело даже на в этом – от судьбы никто не застрахован. И несоразмерное количество тоже можно объяснить. В конце концов, большинство из этих 353 тысяч украинцев – русские, жители Донбасской и Луганской областей. Бежать от войны и нищеты вполне логично (взять хотя бы тех же получающих украинские паспорта сирийцев). Поэтому неудивительно, что чаще бегут в Россию, а не наоборот.

Глубинная разница между двумя упрощёнными режимами (российским и украинским) в перспективах. 353 тысячи - это много, но лишь в сравнении с числом уехавших на Украину россиян. А теперь давайте сравним это число с количеством беженцев, которых принимала Россия в 2014-2016 гг. А также с сотнями тысяч трудовых мигрантов из Украины. Большинство из них с радостью согласилось бы сменить гражданство на российское, перевезти в Россию семью, начать жизнь на новом месте. Но расходы и бюрократическая волокита многих останавливали.

Также можно вспомнить, что более 8,3 млн человек на Украине (перепись 2000 года) идентифицировали себя русскими. Не говоря уж о том, что ещё в 2005 году более 34 млн украинцев называли русский своим родным языком (исследование Института социологии НАН Украины).

В ближайшие годы на Украине проведут новую перепись, где эти цифры уже будут значительно меньшими. Но они всё равно будут очень внушительными, поэтому даже с упрощённым режимом получения российского гражданства чиновникам управления по вопросам миграции МВД РФ предстоят напряжённые годы. Планка в 100 тыс паспортов экс-гражданам Украины, скорее всего, будет преодолена уже в этом году. Т.е. поток украинцев в Россию стабилен, а после либерализации он только вырастет.

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А вот с обратной стороны - тишина. Как уже сказано, после 6-тысячного всплеска в 2014-2016 гг, на Украину никто особо не рвётся, а по количеству выданных паспортов россияне находятся примерно на одном уровне с армянами. Будет новый всплеск – гражданство дадут тем, кого игнорировала команда Порошенко. Но в целом те, кто по каким-то причинами хотел уехать, уже уехали. Т.е. в России, в отличие от Украины, нет значимой и чёткой базы потенциальных мигрантов конкретно в этом направлении.

Недоволен властью и хочешь уехать из России? Ну бывает. Только на Украину-то зачем?

Хотя (в порядке хохмы) такую базу можно попытаться поискать. С начала августа мы наблюдаем за попытками организовать в России протест и что-то этим протестом властям доказать. Среди протестующих уже замечены люди с украинскими флагами и даже плакатами «Получилось на Украине – получится и в России» (что получится – гражданская война?). Аудитория этих протестных акций – золотое дно. Возможно, как раз там зашкаливает процент желающих получить украинское гражданство по упрощённой процедуре, уехав поближе к войне, этнической нетерпимости, экономическому кризису и эпидемии кори – а мы просто об этом не знаем?

Только вот что-то подсказывает, что ответ будет в духе булгаковского Шарикова «Не такой я дурак, что бы съехал отсюда!».

Организаторы и активные участники этих протестов почему-то не бегут на Леонтьевский переулок,18 (посольство Украины в Москве).

А бегут (туда или сразу в Киев) в основном люди двух типов. Либо имеющие в России серьёзные проблемы с законом, либо откровенные русофобы вроде Айдера Муждабаева. А ведь последнего в интервью украинским СМИ фактически признал таковым даже не слишком лояльный власти Венедиктов.

Иными словами, Украина стала первой страной в мире, где основанием для вступления в гражданство сделали декларацию ненависти к другой стране. Ход, несомненно, сильный, но его глупость уже в скором времени станет очевидна даже инициаторам.

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