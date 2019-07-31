Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС

Обыденное на Украине событие – перезахоронение с почетом пособников Гитлера под видом «борцов за независимость» – внезапно обернулось скандалом. Есть признаки того, что в Киеве начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма. Какой юридический казус в итоге позволяет признать участие ВСУ в подобном перезахоронении незаконным?

Во Львовском военном гарнизоне неспокойно, вот-вот полетят головы. Министр обороны Украины Степан Полторак лично назначил служебную проверку.

А главное – было б из-за чего. Склады, скажем, рванули бы. Или с армейского объекта хранения ГСМ увели бы налево дизель, не поделившись со старшими товарищами.

А было так. 28 июля на кладбище одного из сел Золочевского района (Львовская область) перезахоранивали останки 29 участников Второй мировой войны. Это, кстати практически цитата – примерно так и звучит заголовок одного из районных интернет-СМИ. Но если вчитаться, окажется, что не просто участников, а солдат дивизии ваффен-СС «Галиция». И не просто на кладбище, а на Мемориальном. Да, с большой буквы.

Каким боком тут минобороны Украины? Одна из воинских частей выделила солдатиков для почетного караула, салюта и всего такого прочего. В соцсетях возмутились, началась небольшая буза. И пресс-служба министерства вынуждена была оправдываться, мол, расследование назначили, меры примем. Может быть.

Никогда такого не было – и вот опять

Штука в том, что подобные мероприятия проводятся на этом кладбище регулярно, как минимум ежегодно. К примеру вот, на том же сайте прошлогодний отчет. Все то же самое, отличается только дата. Есть поминающие «украинских воинов» раскольники, есть почетный караул, присутствует областное начальство, а также «...заместитель председателя молодого резерва Галицкого братства дивизии «Галичина» (что бы это ни значило). А вот за 2017 год, даже с видео. И за 2016-й. И даже за 2013-й. В заголовке даже сказано, что захоронили с воинскими почестями. Правда, на фото нет солдат в форме ВСУ. Зато есть какие-то ряженые в форму этой самой дивизии – с нацистскими орлами на форме и свастикой на касках.

В общем, подобрав ключевой запрос и меняя в нем только год, таких материалов можно нарыть уйму – само кладбище существует еще с 1994 (!) года. Еще не случился Майдан, а тем более евромайдан. Еще не собралась даже акция «Украина без Кучмы», а сам Кучма лишь пару недель как избран президентом Украины на первый срок. Т. е. получается, что всегда было можно (разве что минобороны не во все года солдатиков присылало), а теперь вдруг проверка и угроза служебных взысканий.

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Отдельно отметим, что и соцсети как-то странно возмутились. Пользователей не изумляет, что вот уже 25 лет на Украине, оказывается, существует Мемориальное кладбище солдат (тут внимание!) Первой украинской дивизии «Галичина».

«За то время, что западноукраинский национализм занимал почетное место в государственной идеологии, 14-ю ваффен-гренадерскую дивизию СС окончательно перестали называть по имени, – пишет в своем Facebook руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин. – Но в июле 1944 года никаких «украинских дивизий» не существовало даже по названию. Это была самая обычная национальная дивизия СС, каких много. Воевавшая за Третий рейх, присягавшая дядюшке Адику, но никак не Украине. И всякий раз, когда нам пытаются впарить «дивизию «Галичина», нужно тщательно поправлять лгущего «патриота»: дивизию СС».

Претензии возникли исключительно к участию военнослужащих. И возникли, как мы видим, только теперь. Вон, год назад целый первый зампредседателя Львовской областной госадминистрации (замгубернатора по-нашему) участвовал – и ничего.

То, что именно теперь, как раз понятно. Пользуясь терминологией Заборина, западноукраинский национализм временно утратил позиции госидеологии. И внезапно стало можно возмутиться этим вот культом нацистских пособников.

Закон нацистов в обиду не даст

Любой ли человек заслуживает упокоения? Слишком сложный вопрос для такой небольшой статьи. Но тут речь не о конкретных Мыколе и Васыле, которых угораздило записаться в ваффен-СС и сложить свои головы в Бродском котле. Это не их мемориальное кладбище, а дивизии в целом. Как структурной единицы войск СС и всей военной машины нацистской Германии. Это действительно несколько странно смотрится в стране, руководство которой теперь мнит ее участницей антигитлеровской коалиции.

Казалось бы, самое время вспомнить, что еще в 2015 году на Украине с помпой приняли закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики». Да, коммунистического, но ведь и нацистского! К сожалению, законы мало помнить, их нужно еще и читать. Если коротко, то принимали его как раз для того, чтобы узаконить не только такие вот торжественные мероприятия, а и участие в них представителей власти. В том числе и военнослужащих ВСУ в положенной им уставом парадной форме.

Итак, открываем закон. Нацистский режим признается там «преступным... опираясь на установленные Нюрнбергским международным военным трибуналом 1945–1946 гг. факты». Эта важная оговорка о трибунале – неспроста. Трибунал признал преступным политический режим, однако ни вермахт, ни войска СС таковыми не признавались.

Поэтому изображение флага УССР – это коммунистическая пропаганда. А изображение герба дивизии ваффен-СС «Галиция» – это не пропаганда. Это железобетонно следует из закона, и то же самое скажет любой украинский юрист.

Полумерами не обойтись

Отсюда следует ряд выводов.

1. Участие представителей украинской власти в подобных мероприятиях с точки зрения дилеммы «пропаганда/не пропаганда» абсолютно законно: не пропаганда.

2. Единственный неудобный вопрос, который может возникнуть: а какое отношение имеет дивизия ваффен-СС «Галиция» к современному украинскому государству, чтобы отряжать для участия в таких мероприятиях чиновников и военнослужащих? Дело в том, что в конце 2018 года на Украине приняли еще один знаковый закон – о признании «борцов за независимость Украины» участниками боевых действий. Там приводится большой перечень структур, названия которых не знакомы даже самим украинцам. Однако как раз «Галиции» там нет – то ли забыли, то ли остатков ума хватило.

Впрочем решение этой закавыки мы уже описали: дивизия именуется или «первой украинской», или вообще никак. Скажем, в пресс-релизе минобороны она вообще не называется. Есть безликие «участники Второй мировой войны». К слову, повсеместное изживание на Украине термина «Великая Отечественная война» и его замена «Второй мировой» нужно в том числе и для этого.

3. Если команда Владимира Зеленского действительно настроена разгрести порошенковы конюшни, служебными проверками они не отделаются. Предыдущая власть, надо признать, попыталась придать этому позорищу вид законности.

4. Начинать нужно не со служебных проверок, а с ревизии самого закона. Раз уж такое кладбище есть, то ежегодное перезахоронение должно стать тем, чем и должно быть. Будничной работой: нашли, откопали, закопали. А с ежегодным шапито, где вперемешку стоят солдаты ВСУ и какие-то переодетые в эсэсовскую форму субъекты, пора заканчивать.

Ну и переименовать его тоже не мешает.