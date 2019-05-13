Взгляд
13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
Перейти а раздел…

Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская армия обзаводится нацистской символикой

Что намалевала постмайданная власть на эмблеме когда-то гвардейской дивизии? Ну конечно же, эдельвейсФото: facebook.com/128brigade
Параллели между современной Украиной и Третьим рейхом становятся все более убедительными. Украинские воинские части все чаще обзаводятся символикой, которую несколько десятилетий назад использовал вермахт – в том числе подразделения, легендарные своей жестокостью и военными преступлениями. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев

День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 15 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Вылет «Суперджета» отменили в Краснодаре
            Летевший в Самару «Суперджет» совершил разворот в МосквуПомпео отменил визит в МосквуВ Литве не смогли выбрать президентаСаудиты раскрыли подробности диверсии против танкеров в ОАЭ
            Роструд напомнил о следующих длинных выходныхВо Франции осудили «антироссийскую истерию»Президент Австрии оказался внуком псковского комиссараНачалось изготовление нового российского космического корабля
            Кокорину пообещали золотую медаль чемпиона РоссииТрампа обвинили в смене политического курса США в отношении ЛивииВ Раде раскритиковали заявления штаба Зеленского о курсе на «войну с Россией»США передумали модернизировать МБР наземного базирования Minuteman III

            порт Эль-Фуджайры


            Взрыв нефтетанкеров в водах ОАЭ признали диверсией

            система ПВО


            Эксперт предположил, как комплексы С-300 попали в США

            «милитарист или кощунник?»


            Захарова сочинила анекдот о праздновании Дня Победы

            Видео

            «мнимый алкоголик»


            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

            загрязнение «Дружбы»


            Лукашенко захотел от России много денег

            спасение доллара


            Зачем США делают из России валютного манипулятора

            культурный геноцид


            Канадских индейцев истребляют прямо в школах

            базовые принципы


            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Украинская армия обзаводится нацистской символикой

            Что намалевала постмайданная власть на эмблеме когда-то гвардейской дивизии? Ну конечно же, эдельвейс   13 мая 2019, 08:18
            Фото: facebook.com/128brigade
            Текст: Николай Стороженко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Параллели между современной Украиной и Третьим рейхом становятся все более убедительными. Украинские воинские части все чаще обзаводятся символикой, которую несколько десятилетий назад использовал вермахт – в том числе подразделения, легендарные своей жестокостью и военными преступлениями.

            Cамые удобные в общении люди – отпетые подонки. Почему? Они никогда не подведут. Всегда знаешь, чего от них ждать. Впрочем, перейдём к конкретным примерам.

            На днях в соцсетях появилась фотография – агитационный плакат, где расписывались прелести служения Украине не где-нибудь, а в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Есть, оказывается, и такая в вооружённых силах Украины.

            В своё время она была образована на основе 128-й гвардейской мотострелковой дивизии. Та, в свою очередь, – из 128-й гвардейской горнострелковой дивизии. Дивизия прославленная: её история прослеживается до XVIII века, тогда были сформированы первые полки. А статус гвардейской дивизия получила в период Великой Отечественной войны за освобождение Крыма.

            Но оказалось, что сокращение дивизии в бригаду было не последней коррекцией в истории этой военной части. В 2018 году дивизия получила новую эмблему. Угадаете, что там нарисовано? Что намалевала постмайданная власть на эмблеме когда-то гвардейской дивизии? Ну конечно же, эдельвейс.

            Справка для тех, кто слабо знаком с историей Великой Отечественной войны. Была в составе вермахта такая дивизия – горные стрелки «Эдельвейс». Вернее, горнострелковых соединений было несколько, просто «Эдельвейс» из них – самое известное. Причём известна дивизия не только своими боевыми действиями, но и военными преступлениями: в Греции, Польше, Италии. В особенности в Италии: там горные стрелки участвовали в казни порядка 5000 пленных итальянских солдат и офицеров – месть за выход Италии из войны. Кроме этого, на совести дивизии «Эдельвейс» ещё не менее 1000 мирных жителей из указанных стран. И ещё бог весть сколько советских граждан.

            Можно ли было назвать бригаду как-то иначе? Как говорят в Одессе, да боже ж мой. Кроме эдельвейса в горах растёт немало красивого. Наконец, есть звери, названия карпатских вершин. В конце концов, исторические личности. Олекса Довбуш, например. Да тот же Шевченко. Он ведь как раз служил в одном из линейных батальонов, которые потом свели в Туркестанскую (будущую 128-ю гвардейскую) дивизию.

            В общем, море вариантов. Но нет, из всех был выбран наипаскуднейший, чтобы приличные люди сразу шарахались. И не о нас ведь даже речь сейчас.

            В конституции Украины усилиями Петра Порошенко прописан курс на вступление в НАТО. А это в том числе означает участие в совместных военных учениях. И вот приезжают горные штурмовики в Польшу и говорят:

            – Привет, хлопцы, мы – «Эдельвейс».

            А поляки отвечают:

            – Спасибо, что не ваффен-СС «Галичина». Размещайтесь вон там, рядом с итальянцами.

            Если бы речь шла о нацгвардии и «добробатах», то и вопросов бы таких не возникало. С теми ребятами с 2014 года всё ясно, достаточно вспомнить «Азов» с «Чёрным солнцем» и «волчьим крюком». Но в ВСУ это откуда занесло?

            Коллекционеры

            Тем более что примеры можно собирать как бусины. Вот ещё одна отдельная горно-штурмовая бригада, под номером 10. И тоже эдельвейс на эмблеме. Более того, и прозвище у бригады такое же. То есть полное совпадение. Даже как-то тревожно за бойцов обеих бригад: а ну как начнут выяснять, кто из них настоящий эдельвейс?

            Возьмём 24-ю бригаду – там тот же геральдический лев, что в своё время красовался на шевронах дивизии ваффен-СС «Галичина». Впрочем, тут хоть какое-то объяснение есть: исторически это лев Данилы Галицкого, львовского князя.

            Зато у 93-й бригады всё в порядке. На шевроне – орёл и дубовые листья в стилистике, трудно отличимой от соответствующих изображений III рейха. Хотя там и без III рейха хватает. Бригада получила прозвище «Холодный Яр» – в честь одного из крупных восстаний гайдамаков в 1768 году. Восстание, как тогда было принято, сопровождалось крупным еврейским погромом. А те самые погромные ножи теперь украшают боевое знамя бригады.

            Тут же вспоминается скандал с украинским десантником, попавшим на одно фото вместе с Петром Порошенко в декабре 2018 года, аккурат на день ВСУ. Нет, скандал не в том, что попал, а в неуставном шевроне «Мёртвая голова», который в своё время активно использовали части СС. В том числе конвой лагерей смерти. В январе мы об этом писали. Хотя «мёртвой головы» теперь можно не стыдиться. С марта она «в законе» в 72-й бригаде.

            С кем будут воевать горные стрелки?

            В общем, возвращаемся к тому, с чего начинали. Каким-то невероятным упорством украинская власть умудряется выбивать сто очков из ста, тянуть из прошлого в настоящее и будущее самые жуткие, позорные, постыдные страницы истории. Причём даже не всегда своей.

            Несколько лет назад на экраны выходил фильм «Железные небеса» – альтернативный взгляд на послевоенный мир, в котором остатки III рейха сбежали на Луну, создали там базу и спустя много лет решили мстить. Зачем Луна, зачем далеко ходить? Велкам ин Юкрейн.

            И вот после того, как Украина притащит все эти свои и чужие трупы – из польских сёл Волыни, ям Бабьего Яра и пожарищ Холодного Яра, истреблённого «эдельвейсами» греческого Лингиадеса, она начинает шумно возмущаться: а почему это нас считают отребьем и недоделками?

            Ну и, наконец, главный вопрос: а зачем вообще Украине нужны горнострелковые части? Ту же 10-ю бригаду скомплектовали только в 2015 году. За ответом далеко ходить не надо, достаточно открыть учебник географии. Горы на Украине есть только на Западе – но там воевать не с кем. И в некогда украинском Крыму. И плюс, конечно же, терриконы Донбасса. Не горы, но тоже специальная подготовка не помешает.

            Наверное, украинские власти видят особую прелесть в том, чтобы когда-нибудь, возможно, бросить бывшую 128-ю дивизию, освобождавшую Крым от гитлеровцев, в пламя войны за Крым российский. И дончан пацифицировать, конечно же. А для этого нужно в ВСУ напихать побольше паскудной символики.

            Даже любопытно, какая из бригад первой обзаведётся стилизованной свастикой? Верим, ждать недолго.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............