Украинская армия обзаводится нацистской символикой

Параллели между современной Украиной и Третьим рейхом становятся все более убедительными. Украинские воинские части все чаще обзаводятся символикой, которую несколько десятилетий назад использовал вермахт – в том числе подразделения, легендарные своей жестокостью и военными преступлениями.

Cамые удобные в общении люди – отпетые подонки. Почему? Они никогда не подведут. Всегда знаешь, чего от них ждать. Впрочем, перейдём к конкретным примерам.

На днях в соцсетях появилась фотография – агитационный плакат, где расписывались прелести служения Украине не где-нибудь, а в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Есть, оказывается, и такая в вооружённых силах Украины.

В своё время она была образована на основе 128-й гвардейской мотострелковой дивизии. Та, в свою очередь, – из 128-й гвардейской горнострелковой дивизии. Дивизия прославленная: её история прослеживается до XVIII века, тогда были сформированы первые полки. А статус гвардейской дивизия получила в период Великой Отечественной войны за освобождение Крыма.

Но оказалось, что сокращение дивизии в бригаду было не последней коррекцией в истории этой военной части. В 2018 году дивизия получила новую эмблему. Угадаете, что там нарисовано? Что намалевала постмайданная власть на эмблеме когда-то гвардейской дивизии? Ну конечно же, эдельвейс.

Справка для тех, кто слабо знаком с историей Великой Отечественной войны. Была в составе вермахта такая дивизия – горные стрелки «Эдельвейс». Вернее, горнострелковых соединений было несколько, просто «Эдельвейс» из них – самое известное. Причём известна дивизия не только своими боевыми действиями, но и военными преступлениями: в Греции, Польше, Италии. В особенности в Италии: там горные стрелки участвовали в казни порядка 5000 пленных итальянских солдат и офицеров – месть за выход Италии из войны. Кроме этого, на совести дивизии «Эдельвейс» ещё не менее 1000 мирных жителей из указанных стран. И ещё бог весть сколько советских граждан.

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Можно ли было назвать бригаду как-то иначе? Как говорят в Одессе, да боже ж мой. Кроме эдельвейса в горах растёт немало красивого. Наконец, есть звери, названия карпатских вершин. В конце концов, исторические личности. Олекса Довбуш, например. Да тот же Шевченко. Он ведь как раз служил в одном из линейных батальонов, которые потом свели в Туркестанскую (будущую 128-ю гвардейскую) дивизию.

В общем, море вариантов. Но нет, из всех был выбран наипаскуднейший, чтобы приличные люди сразу шарахались. И не о нас ведь даже речь сейчас.

В конституции Украины усилиями Петра Порошенко прописан курс на вступление в НАТО. А это в том числе означает участие в совместных военных учениях. И вот приезжают горные штурмовики в Польшу и говорят:

– Привет, хлопцы, мы – «Эдельвейс».

А поляки отвечают:

– Спасибо, что не ваффен-СС «Галичина». Размещайтесь вон там, рядом с итальянцами.

Если бы речь шла о нацгвардии и «добробатах», то и вопросов бы таких не возникало. С теми ребятами с 2014 года всё ясно, достаточно вспомнить «Азов» с «Чёрным солнцем» и «волчьим крюком». Но в ВСУ это откуда занесло?

Коллекционеры

Тем более что примеры можно собирать как бусины. Вот ещё одна отдельная горно-штурмовая бригада, под номером 10. И тоже эдельвейс на эмблеме. Более того, и прозвище у бригады такое же. То есть полное совпадение. Даже как-то тревожно за бойцов обеих бригад: а ну как начнут выяснять, кто из них настоящий эдельвейс?

Возьмём 24-ю бригаду – там тот же геральдический лев, что в своё время красовался на шевронах дивизии ваффен-СС «Галичина». Впрочем, тут хоть какое-то объяснение есть: исторически это лев Данилы Галицкого, львовского князя.

Зато у 93-й бригады всё в порядке. На шевроне – орёл и дубовые листья в стилистике, трудно отличимой от соответствующих изображений III рейха. Хотя там и без III рейха хватает. Бригада получила прозвище «Холодный Яр» – в честь одного из крупных восстаний гайдамаков в 1768 году. Восстание, как тогда было принято, сопровождалось крупным еврейским погромом. А те самые погромные ножи теперь украшают боевое знамя бригады.

Тут же вспоминается скандал с украинским десантником, попавшим на одно фото вместе с Петром Порошенко в декабре 2018 года, аккурат на день ВСУ. Нет, скандал не в том, что попал, а в неуставном шевроне «Мёртвая голова», который в своё время активно использовали части СС. В том числе конвой лагерей смерти. В январе мы об этом писали. Хотя «мёртвой головы» теперь можно не стыдиться. С марта она «в законе» в 72-й бригаде.

С кем будут воевать горные стрелки?

В общем, возвращаемся к тому, с чего начинали. Каким-то невероятным упорством украинская власть умудряется выбивать сто очков из ста, тянуть из прошлого в настоящее и будущее самые жуткие, позорные, постыдные страницы истории. Причём даже не всегда своей.

Несколько лет назад на экраны выходил фильм «Железные небеса» – альтернативный взгляд на послевоенный мир, в котором остатки III рейха сбежали на Луну, создали там базу и спустя много лет решили мстить. Зачем Луна, зачем далеко ходить? Велкам ин Юкрейн.

И вот после того, как Украина притащит все эти свои и чужие трупы – из польских сёл Волыни, ям Бабьего Яра и пожарищ Холодного Яра, истреблённого «эдельвейсами» греческого Лингиадеса, она начинает шумно возмущаться: а почему это нас считают отребьем и недоделками?

Ну и, наконец, главный вопрос: а зачем вообще Украине нужны горнострелковые части? Ту же 10-ю бригаду скомплектовали только в 2015 году. За ответом далеко ходить не надо, достаточно открыть учебник географии. Горы на Украине есть только на Западе – но там воевать не с кем. И в некогда украинском Крыму. И плюс, конечно же, терриконы Донбасса. Не горы, но тоже специальная подготовка не помешает.

Наверное, украинские власти видят особую прелесть в том, чтобы когда-нибудь, возможно, бросить бывшую 128-ю дивизию, освобождавшую Крым от гитлеровцев, в пламя войны за Крым российский. И дончан пацифицировать, конечно же. А для этого нужно в ВСУ напихать побольше паскудной символики.

Даже любопытно, какая из бригад первой обзаведётся стилизованной свастикой? Верим, ждать недолго.