На Украине начинают гордиться нацистской символикой

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9 января, среда  |  Последнее обновление — 17:49  |  vz.ru
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Что даст России модернизация «Калибра»

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Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

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Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американские военные самолеты падают все чаще

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Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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          На Украине начинают гордиться нацистской символикой

          Так выглядел шеврон дивизии СС «Мертвая голова»   9 января 2019, 16:30
          Фото: Public domain
          Текст: Николай Стороженко

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          Прошедшие новогодние праздники прошли для украинских вооруженных сил с особенным, нацистским акцентом. Если еще в конце декабря на Украине оправдывались за ношение шеврона дивизии СС «Мертвая голова», то теперь призывают гордиться им как знаком воинской славы. Откуда возник этот скандал и как среди украинских солдат становится модным нацистский военный символ?

          ...6 декабря 2018 года Украина отмечала праздник – День Вооруженных сил. Но лишь в последние несколько лет эта дата стала действительно похожей на праздник: до этого многие украинские военные по привычке, а также в память о когда-то данной присяге отмечали День ВС 23 февраля. Декабрьская же дата оставалась протокольной.

          Однако за время президентства Петра Порошенко многое изменилось. Офицерский состав сильно обновился, и сегодня это в основном люди, которые не брезгуют отмечать 14 октября (годовщину создания УПА*) как День защитника Украины. Да, на Украине, в отличие от РФ, это два разных дня, что уже само по себе повод для размышлений. Впрочем, мы отвлеклись.

          Несомненным украшением Дня ВС в минувшем году стало фото в «Твиттере» Порошенко. На ней он стоит на аэродроме в окружении бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. У одного из бойцов на разгрузке заметен неуставной шеврон. А точнее – эмблема 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

          Фото наделало много шума, а о скандале, конечно же, многие уже писали. Однако мы возвращаемся к этой истории не без причин.

          Во-первых, остались некоторые моменты, о которых стоит напомнить любителям путать эмблему «Мертвой головы» с пиратским флагом (неловкая попытка оправдания со стороны самого бойца и его командиров). Во-вторых, тогда же, в декабре, история получила продолжение. Однако оно осталось практически незамеченным на фоне общей для Украины и России предновогодней суеты.

          Итак, вначале о «пиратском флаге». Многие защитники «мертвой головы» – этого действительно нередкого символа для воинских подразделений разных армий в разных временных эпохах – умалчивают, что носили его не только люди военные. В Третьем рейхе этот же символ носили те, кто служил в подразделении СС «Мертвая голова». Тут могут возразить: «Так ведь любой эсэсовец его носил». Да, любой. Но эти выделялись на общем фоне, поскольку непосредственно отвечали за охрану концлагерей. Более того, упомянутую танковую дивизию и охрану концлагерей объединяет фигура Теодора Эйке.

          Когда вы видите эмблему «Мертвой головы», вы видите именно его, поскольку к созданию СС он приложил усилий не меньше, чем сам Генрих Гиммлер. Именно он был комендантом Дахау – одного из первых концлагерей. Затем и вовсе инспектором концлагерей СС – занимался их реорганизацией. Одновременно для их охраны внутри СС он и создавал отряды «Мертвая голова», из которых вышли все «прославленные» коменданты вроде Хесса (Аушвиц), Коха (Майданек, Бухенвальд). И даже Эйхман, этот куратор «окончательного решения еврейского вопроса» – его подчиненный еще по Дахау. Ну а затем на основе этой мини-армии палачей Эйке сформировали и целую танковую дивизию со все той же эмблемой.

          Мы намеренно так подробно пишем об этом, потому что и командование 95-й бригады, и администрация Порошенко, стремясь побыстрее погасить скандал, даже не особо разбирались, с чем же именно они имеют дело.

          Мол, какой-то там немецкий череп, ну перепутал боец. Нет, не какой-то. «Мертвая голова» Теодора Эйке немногим отличается от свастики, а потому является ее полноценным субститутом, однако чуть более политкорректным – если это слово в данном случае вообще допустимо. Примерно так же, как так называемая «малая зига» и прочие заменители, во множестве придуманные почитателями эстетики Третьего рейха как для безопасного почитания своих кумиров, так и для идентификации друг друга.

          Однако на этом наша новогодняя история только начинается.

          Нацистская символика под елочку

          13 декабря появилось неловкое извинение со стороны 95-й бригады. Впрочем, боец просил прощения совсем не за то, за что следовало бы: «Я хочу извиниться за использование мною шеврона, подобного тому, которые использовались нацистскими подразделениями... я использовал его по собственной неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага» – не подобного, а точно такого же. «Хочу извиниться, что в сложную для Украины минуту дал российским пропагандистам повод выдумать очередную порцию вранья о наших ВСУ». Куда тут еще выдумывать-то?

          Однако реакция на это извинение пришла откуда не ждали. А именно от Ukrainian Military Honor.

          Основной профиль деятельности этой пока еще не слишком известной организации – глорификация. Иначе говоря, специфическая форма ревизионизма. Причем это не наше определение: в этом ролике ведущая, представляя своего гостя, руководителя UMH Андрея Медведько, так и говорит: «...один из их лозунгов – исторический ревизионизм».

          Так вот, в UMH крайне возмутились необходимостью «украинского воина» в чем-то там «оправдываться перед ватниками». Ну и в качестве ответа предложили своим подписчикам в социальных сетях (среди них немало служащих ВСУ) оставлять заявки на получение эмблемы дивизии «Мертвая голова». Мол, пришлем вам подарок ко дню святого Николая. «Мы выражаем протест против таких действий... и призываем всех поддержать бойца, по которому ни за что проехались трактором запуганные штабисты. Сфоткайтесь с шевроном с черепом, можно в маске, добавьте хештег #штурмовик. Пусть это будет наш небольшой ответ испуганным совкам из начальства. Вэсэушники, если нет шеврона, но хотите сфотографироваться, пишите нам, вышлем!» – такая запись появилась в Facebook UMH в середине декабря. В ней прекрасно все.


          И готовность распространять нацистскую символику в украинской армии. И хештег, в котором обыгрывается род войск (десантно-штурмовая бригада ВСУ) и штурмовые отряды (СА). Каламбур понятен немногим посвященным: наш старый знакомый Эйке сыграл видную роль в ликвидации руководства СА (событие известно как «Ночь длинных ножей»). Но сами СА трогать не стали. В частности, в том числе из них Эйке набирал палачей для отрядов «Мертвая голова».

          В общем, если боец 95-й бригады просто опозорил себя и своих собригадников «пиратским» шевроном, то в Ukrainian Military Honor предложили бойцам любых подразделений украинской армии добровольно нацепить на себя это позорное клеймо. Якобы чтобы что-то там доказать командованию. В общем, military honor, то есть воинскую славу, в этой организации понимают весьма своеобразно.

          «Немцы нас уважали»

          Впрочем, UMH уже успели создать себе стойкую репутацию поклонников нацизма. Так, к годовщине освобождения Киева Андрей Медведько по согласованию с руководством киевской гимназии №315 провел урок воинской доблести. На примере дивизии СС «Галичина». К самой UMH, безусловно, никаких вопросов нет – не Ватутина же им славить, в конце-то концов. Вопросы возникают исключительно к педсоставу киевской гимназии: учителей почему-то совсем не смутило сочетание освобождения Киева и дивизии ваффен-СС «Галичина».

          Стоит ли теперь удивляться тому, что бойцы ВСУ щеголяют эмблемами другой такой же дивизии?

          Есть все основания расширять перечень почитаемых дивизий СС. Скажем, в сентябре этого года на книжном форуме во Львове кандидат исторических наук Роман Пономаренко представил свой труд: «Украинские викинги: украинцы в дивизии СС «Викинг». «...900 прошли отбор и стали пехотинцами. Одного из них даже взяли в танковую бригаду. Шестеро воевали в пушечном подразделении. Воевали наравне с немцами. Но носили украинскую национальную символику. В этом немцы отнеслись к нам с уважением», – сообщает нам этот историк.

          Глорификация дает и другие плоды. В конце декабря, прямо перед Новым годом, Петр Порошенко подписал поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Теперь в правах к ветеранам Великой Отечественной войны приравняли не только служивших в УПА, но и в прочих националистических формированиях. Скажем, бойцов УНРА (это коллаборанты еще первой волны – 1941 года).

          Так что такими темпами и «ветеранам» дивизий СС льготы назначат.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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