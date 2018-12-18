США и Украина не поддержали резолюцию ООН против нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в понедельник приняла предложенный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом; за документ проголосовали 129 государств, 54 воздержались, две страны – Соединенные Штаты и Украина – высказались против.

Документ, предложенный Москвой, содержит 66 пунктов, в которых выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, и проведения публичных демонстраций», передает ТАСС.

Проект «рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно».

Эта резолюция принимается ежегодно с 2005 года. Последние несколько лет США и Украина остаются единственными, кто голосует против. Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала мотивы Вашингтона и Киева в этом вопросе.