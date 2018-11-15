Резолюцию ООН против героизации нацизма отвергли только США и Украина

Третий (гуманитарный) комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, который представлен группой стран, в том числе Россией; только две страны выступили против этой резолюции – Украина и США.

«За» проголосовали 130 стран, «против» США и Украина. Еще 51 воздержалась от голосования, передает РИА «Новости».

Эта резолюция принимается ежегодно с 2005 года. Последние несколько лет США и Украина остаются единственными, кто голосует против нее.

В число авторов резолюции вошли 40 стран, в том числе Россия, Китай, Сирия, Белоруссия, КНДР и другие.

Представитель США в своем выступлении назвала нацизм «самым худшим врагом», напомнила об операции американских солдат против нацистов в Европе, но призвала голосовать против резолюции, так как она, по мнению Вашингтона, является «политической контрверсией». Также она заявила, что резолюция якобы предлагает «наказывать за свободу слова».

Украинский представитель добавил, что авторы резолюции якобы «манипулируют историческими фактами».

Заместитель директора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству российского МИД Григорий Лукьянцев отметил, что в документе идет речь о современных проявлениях расизма. По его словам, во многих частях света наблюдается возрождение движений, групп и партий, которые пропагандируют расистские идеи, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения.

В 2016 и 2017 годах Украина и США также голосовали против этой резолюции. Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала мотивы Вашингтона и Киева в этом вопросе.