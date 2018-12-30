Президент Чехии пообещал бороться против «героизации военных преступников на Украине»

Чешский президент Милош Земан пообещал, что Чехия официально будет протестовать против «возвеличивания военных преступников на Украине», сообщил представитель чешского лидера Иржи Овчачек.

Он заявил, что МИД Чехии закрывает глаза на происходящее на Украине, не вспоминая о чешских жертвах бандеровских убийц, сообщает «Страна.ua».

На это глава МИД Чехии Томаш Петршичек пообещал поговорить на эту тему во время визита на Украину в начале 2019 года, однако заметил, что Киеву нужно самостоятельно разобраться с вопросами истории.

Ранее в Кремле также заявили, что украинские власти закрывают глаза на проявления неонацизма на Украине, где последователи открыто героизируют нацистов.

Украинские власти за их отношение к Бандере и другим последователям нацизма критикует также Польша и ряд других стран.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с неонацизмом на Украине, который стал составной частью украинской государственности.