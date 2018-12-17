Песков раскритиковал Киев за его отношение к неонацизму

Украинские власти закрывают глаза на проявления неонацизма на Украине, где последователи открыто героизируют нацистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определенные проявления на Украине неонацизма очевидны и бесспорны, к нашему великому сожалению. В этой связи вполне объяснима подобная оценка действий властей, которые занимаются попустительством и закрывают глаза на проявления неонацизма на Украине», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он уточнил, что под чертами неонацизма на Украине имеется в виду тот факт, что неонацисты не скрывают своих позиций и публично заявляют о своем отношении к различным событиям.

«Они занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности идеологии этих нацистов. Это все очень хорошо известные проявления, известные, собственно, на весь мир. И ни для кого это не составляет секрета», – добавил Песков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с неонацизмом на Украине, который стал составной частью украинской государственности.

В конце ноября глава МИД Сергей Лавров отметил, что именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине.