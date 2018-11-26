Лавров назвал шабашем митинг радикалов у российского посольства в Киеве

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве, подчеркнув, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.

«Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве, которое закидали дымовыми шашками. Полиция, по-моему, не то, что бездействовала, но особого рвения, чтобы прекратить этот шабаш, не предпринимала», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Тем временем украинские националисты в понедельник днем также устроили пикет у здания генконсульства России в Одессе. Возле здания дипучреждения находятся около сотни людей. Также присутствуют правоохранители. Некоторые активисты наклеили на забор диппредставительства наклейки с сине-желтым флагом. Кроме того, начались стычки, активисты несколько раз бросали петарды, сообщает агентство УНН.

Начальник управления превентивной деятельности областной полиции Иван Ищенко сообщил в свою очередь, что сотрудники правоохранительных органов переведены в усиленный режим службы. Также проводится поверхностный осмотр граждан на наличие запрещенных предметов.

Ранее украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов. В Совфеде оценили угрозу российским дипломатам на Украине.