Украинские радикалы подожгли покрышки у генконсульства России во Львове

Во Львове украинские радикалы подожгли автомобильные покрышки рядом с российским генконсульством, сообщают СМИ.

Свои действия радикалы объясняют инцидентом в Керченском проливе, передает украинский телеканал «24».

У генконсульства собрались представители нескольких националистических организаций.

В Киеве попытку поджечь покрышки не допустили полицейские, передает ТАСС.