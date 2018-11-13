Корабли-нарушители ВМС Украины задержаны с применением оружия

Центр общественных связей ФСБ России подтвердил задержание трех украинских кораблей, нарушивших российскую границу.

Задержаны малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Открыто уголовное дело по факту нарушения государственной границы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в 19.00 украинские корабли осуществили очередную попытку незаконных действий.

Украинские корабли не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться, опасно маневрировали.

Для принудительной остановки украинских кораблей было применено оружие.

Трем раненым украинским военнослужащим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

В ФСБ подчеркнули, что Украине «известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море» России и по Керчь-Еникальскому каналу, данный порядок уже использовался украинской стороной «для осуществления мирного прохода».

Напомним, после того, как три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России, российские корабли применили прием навалов, то есть столкновения с минимальными повреждениями, чтобы не пришлось топить украинских военных.