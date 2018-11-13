К российскому посольству в Киеве принесли шины

Украинцы, недовольные тем, что Россия не оставила без ответа провокацию ВМС Украины, принесли шины к российскому посольству в Киеве, сообщают СМИ.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на «Информатора», обстановка у здания пока остается спокойной. Посольство охраняется силовиками, рядом дежурят сотрудники пожарной службы.

«Люди потихоньку сносят к зданию шины, на место приносят также бумажные кораблики», – сказано в сообщении.

Из опубликованного в интернете видео следует, что на территорию посольства забросили несколько дымовых шашек.