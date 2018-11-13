Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

Взгляд
25 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
Разделы

Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
Перейти а раздел…

Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм – за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

За что Порошенко удостоился сравнения с Троцким

Почаевская лавра стала форпостом православия во враждебном окруженииФото: Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press
В РПЦ назвали началом гонений то, что происходит сейчас вокруг святыни русского православия на Украине – Почаевской лавры. Украинское государство в лице минюста и прокуратуры отбирает монастырь у канонической церкви, якобы по требованию музейных работников. Но выгодополучатели очевидны. Почему Порошенко и Филарет начали свою атаку именно с Почаева? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Полезный фастфуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 5 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Предсказано самозатопление украинских кораблей в районе Керченского пролива
          Киев потребовал от мира «четкой реакции» на «морскую агрессию» РоссииФСБ объяснила цель провокации украинских кораблейДепутат: Украина прощупывает готовность России к силовому сопротивлениюТатьяна Тарасова заступилась за «затравленную» фигуристку Медведеву
          Опубликовано видео последствий химатаки в АлеппоЗаявление главы МИД Чехии о России объяснили молодостью министраВКС России ударили по артиллерии боевиков в ИдлибеТрамп похвалил себя за обвал цен на нефть
          Адмирал оценил действия Украины в Черном мореЕвропарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» ценностей из КрымаРоссия направила боевые самолеты на патрулирование Керченского проливаПушков объяснил цель провокации Порошенко с нарушением границы России

          черноморский конфликт


          Киев: Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир

          сирийская война


          Макрон отреагировал на химатаку в Алеппо

          с места событий


          Рабочие опубликовали видео происходящего в районе Крымского моста

          Видео

          «это разоблачение»


          Скандал с британским проектом против России назвали сильным ударом по Западу

          «Они заложники ситуации»


          Сенатор от Крыма объяснила, зачем Порошенко рискует жизнями украинских военных

          внутренний раскол


          РПЦ рассказала о раздоре в Константинопольском патриархате

          «если есть сомнения»


          Космонавт подсказал Рогозину способ проверить высадку американцев на Луне

          «все поменяла»


          Медведева отказалась от русского языка

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          «Танковый бой»


          Виктор Сокирко: Российский Т-14 «Армата» против американского М1А2 Abrams

          «Гражданская война»


          Ирина Алкснис: В чем польза исторических схваток белых с красными

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

             25 ноября 2018, 19:00
          Фото: Пограничное управление ФСБ России
          по Республике Крым
          Текст: Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В воскресенье корабли ВМС Украины устроили в Черном море что-то среднее между водяным шоу и казусом белли. Провокация с «марш-броском» через границу РФ не удалась – под Крымским мостом украинцев ждал непреодолимый заслон. Тогда ВМСУ выслали подкрепление, но не помогло и оно. Для чего же Украина затеяла весь этот спектакль?

          В Киеве устали искать поводы, чтобы заявить о российской агрессии, и решили срежиссировать такой повод самостоятельно.

          «Провокационные действия со стороны России в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины», – разразился в воскресенье паническим сообщением МИД Украины.

          Ради этого заявления украинский флот устроил 25 ноября целое морское шоу. Утром погранслужба ФСБ России сообщила о том, что около 07.00 три корабля ВМСУ – бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и морской буксир «Яны Капу» (бывший «Красноперекопск») – в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

          Эта гордая украинская армада направлялась к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Согласно сообщению ВМС Украины, корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем якобы информировали заранее. Правда, в ведомстве не уточнили, кого же именно они информировали. Например, в погрануправлении ФСБ по Крыму ни о чем таком и не слышали. По словам пограничников, заявки на проход украинцы не подавали, поэтому в график включены не были.

          При этом корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских пограничников.

          Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что украинские суда должны строго соблюдать международное право, а также правила в территориальных и нейтральных водах. Каждый корабль, который идет в море, настроен на международный 16-й канал связи и обязан на нем отвечать, в противном случае налицо провокация, объяснил он газете ВЗГЛЯД.

          «Если же они начнут по-хамски проходить канал – без досмотра, без лоцманской проводки, их надо не пускать. Конечно, от применения оружия лучше бы воздержаться, но как минимум предупредить надо», – добавил Комоедов.

          «У нас есть предупредительные выстрелы. Нужно предупредить по 16 каналу связи, что если вы эту линию пересечете, то будем применять оружие, и показать, какое. В конце концов, мы имеем право применять силу в данном случае», – резюмировал он.

          Погранслужба ФСБ вынуждена была принять меры к обеспечению безопасности судоходства, а потому направила свои корабли (предположительно, пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец») на сопровождение украинских судов и потребовала прекратить провокационные действия.

          Именно после этого Киев заявил, что Россия осуществила «агрессивные действия». «Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик», – заявили в Facebook ВМСУ. И этим вызвали недоумение даже среди украинских пользователей соцсети, отметивших, что это какой-то позор – устроить провокацию и получить пробоину от российских кораблей прямо на глазах у своих бронекатеров.

          В принципе, такие действия пограничников были бы вполне логичными и правомерными, ведь речь шла о нарушении российской границы. Вот только реалистичность этой истории вызывает сомнения.

          Во-первых, подтверждений со стороны России не было и нет. Представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Марина Боенко в комментарии газете ВЗГЛЯД недоуменно отметила: «Мы такого не писали. Сообщения украинских ВМС мы никак не комментируем».

          Во-вторых, уж больно странно выглядит это происшествие. Дело в том, что ПСКР «Дон» – это достаточно крупный корабль водоизмещением около 1,5 тысяч тонн. А буксир «Яны Капу» – это небольшое суденышко водоизмещением примерно 300 тонн, то есть в пять раз меньше. И украинская сторона заявляет, что после столкновения с такой махиной буксир не отправил свою команду искать потерянный плотик вплавь, а отделался помятой обшивкой, испорченным леерным ограждением и поврежденным двигателем.

          Бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов подчеркивает, что если бы такое столкновение произошло в реальности, буксир не отделался бы столь легко.

          «Вранье это все. Там только щепки остались бы»,

          – заявил он газете ВЗГЛЯД, сравнив ситуацию со столкновением спичечного коробка с ванной.

          Меж тем буксир не только выжил, но и, как сообщили в ВМСУ, каким-то образом продолжил свой путь к Керченскому проливу в составе непобедимой украинской армады, несмотря на сломанный двигатель. Видимо, на Украине научились воскрешать не только журналистов типа Аркадия Бабченко, но и корабли военно-морских сил.

          А что российские пограничники действительно сделали, так это перекрыли проход через Керченский пролив, к которому украинские корабли прибыли около полудня. «Канал закрыт – Керченско-Еникальский канал. Не при любых (военных кораблях) закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций», – заявил источник ТАСС в транспортной сфере Южного федерального округа.

          Проход под арками Крымского моста перегородил сухогруз. Кроме того, на дежурство заступили три российских военных катера и два военных вертолета, а также штурмовики Су-25.

          Так на подступах к Керченскому проливу и Азовскому морю приключения украинской армады и завершились. Поставленная задача – достигнуть Мариуполя – выполнена не была, что не устроило украинское командование. Тогда в ВМСУ решили, что шоу должно продолжаться, и направили в тот же район на предельной скорости два артиллерийских бронекатера класса «Гюрза».

          Перед территориальными водами РФ украинскому подкреплению пришлось снизить скорость до нуля – войти в них оно пока так и не решилось. Видимо, возымело эффект заявление ФСБ России о том, что погранслужба примет все меры, чтобы пресечь украинскую провокацию, и «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий».

          На эти провокации нужно отвечать одним – заслоном, подчеркивает Комоедов. «Надо привлечь Черноморский флот, если не хватает пограничных сил. У флота есть такая обязанность, он может прийти на помощь пограничникам, подняв пограничный флаг, который есть на каждом корабле, и выполнять все пограничные правила, высаживать досмотровую группу», – рассказал адмирал, подчеркнув, что в конце концов флот может пойти и на столкновение.

          С этим согласен вице-адмирал Петр Святашов, по мнению которого украинские корабли могли готовить какую-нибудь провокацию против Крымского моста.

          «Это очень опасные игры. Мы страна серьезная, и любая попытка чужих вооруженных сил залезть на нашу суверенную территорию может закончиться плачевно», – заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

          «Будем рассчитывать, что у зарубежных кураторов Киева благоразумия хватит и они не дадут ему продолжить в том же духе. Но если он зайдет слишком далеко, то, по моему мнению, церемониться не нужно. Любой должен знать, что военные авантюры с пересечением нашей границы будут пресечены всеми имеющимися у нас возможностями. Шуток такого рода прощать нельзя, иначе повадятся и потом не отстанут. Военным надо действовать по уставу и защищать нашу суверенную территорию», – подчеркнул сенатор.

          Эксперты сходятся во мнении, что инициатива о проведении провокации исходила лично от президента Украины Петра Порошенко. «Дело к выборам, а тут еще собираются главы европейских государств на Совете ЕС. Самое время господину Порошенко напомнить о себе, – отметил Климов. – Ему очень хочется военную истерию нарастить в стране, спровоцировать нас, чтобы Евросоюз как-то жестко отреагировал и чтобы повысить рейтинг «такому крутому» президенту Порошенко».

          «Сейчас будет разгонка этой ситуации – все больше будут пытаться организовать столкновений, провокаций, наращивать напряженность. И на этой основе, мол, страна в опасности и на переправе коней не меняют, Порошенко будет пытаться выиграть выборы», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Хотя это и непросто, России сейчас надо действовать так, чтобы не идти на открытые силовые действия в ответ на провокации, но и не спускать их Киеву, охранять свою границу», – резюмировал он.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............