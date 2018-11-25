Украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды России

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России, войдя в российские территориальные воды, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

«Сегодня утром около 07.00 мск три корабля Военно- морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что украинские корабли движутся к Керченскому проливу, где действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

Кроме того, подчеркивается, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских пограничников.

«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены», – говорится в сообщении.