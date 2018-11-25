Киев потребовал от мира «четкой реакции» на «агрессию» России в Черном море

«Провокационные действия» со стороны России в Черном и Азовском море стали уже «агрессивными» и требуют четкой реакции международного сообщества, заявил МИД Украины.

«Провокационные действия со стороны России в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины», – говорится в заявлении МИД Украины.

Такие действия Киев расценивает как «нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву».

МИД Украины обещает применить все меры дипломатического и международно-правового реагирования.

«Также безотлагательно информируем партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества», – говорится в заявлении.

В воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и вошли в российские территориальные воды. При этом ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.

ФСБ объяснила, для чего нужна эта провокация украинской стороны.