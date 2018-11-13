Порошенко заподозрили в руководстве провокацией в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко мог дать личное указание на пересечение госграницы России кораблями ВМС Украины, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Безусловно, подобного рода действия осуществляются по прямому указанию Порошенко, который пытается играть всячески на обострении ситуации в преддверии выборов», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам эксперта, украинский президент прибегает к таким способам на фоне «катастрофических результатов собственной популярности» среди граждан страны. Он выразил уверенность, что если Порошенко сохранит за собой пост главы государства, то продолжит «играть на обострение».

«Во-первых, потому что это единственный сценарий, который ему позволяют внешнеполитические акторы, осуществляющие управление Украиной. Во-вторых, потому что, благодаря этим конфликтным сценариям он может вписывать все неудачи в экономике, политике именно на эти самые конфликты», – пояснил Безпалько.

Он подчеркнул, что длительное время Порошенко неудачно пытался раздуть конфликт вокруг Крыма, а военные действия в Донбассе переместились в область «конфликта с низкой или иногда средней интенсивностью». «Он будет пытаться создать какие-то новые конфликтные ситуации, скорее всего, именно такого военного характера», – уверен Безпалько.

Такого рода провокации, уверен эксперт, будут продолжаться.

На Украине на март запланированы очередные президентские выборы, а осенью – парламентские выборы.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и вошли в российские территориальные воды. В ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а Киев якобы предупреждал российскую сторону о планируемых передвижениях в Азовское море.

ФСБ показала фото нарушивших границу России украинских кораблей, а также объяснила цель украинской стороны.