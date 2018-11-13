ФСБ объяснила цель провокации украинских кораблей

Заход трех кораблей ВМС Украины в территориальные воды России является провокацией, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна – создать конфликтную ситуацию в этом регионе», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что погранслужба России предпринимает меры для «пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства», чтобы обеспечить безопасность судоходства.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и вошли в российские территориальные воды. Они движутся к Крымскому мосту.

В ВМС Украины в свою очередь заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а Киев якобы предупреждал российскую сторону о планируемых передвижениях в Азовское море.