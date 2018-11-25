Названы сроки прибытия украинских кораблей-нарушителей к Крымскому мосту

Корабли ВМС Украины, нарушившие госграницу России, подойдут к Керченскому проливу со стороны Черного моря в 12.00-12.30 мск, заявил источник в морских кругах Крыма.

«Украинские военные корабли подойдут ко входу в Керченский пролив через полтора часа», – передает его слова ТАСС.

Источник в силовых структурах Южного федерального округа заявил, что в территориальные воды России вошли украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и морской буксир «Красноперекопск» (переименован Украиной в «Яны Капу»).

Напомним, три корабля ВМС Украины в воскресенье незаконно пересекли государственную границу России, войдя в российские территориальные воды.

В ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.