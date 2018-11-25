Киев: Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир

В ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России осуществили «агрессивные действия» против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

«Корабли ВМС ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства», – утверждается в Facebook ВМС Украины.

ВМС заявляют, что пограничные корабли России – пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» – «осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины».

«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в погрануправлении ФСБ по Крыму заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России, войдя в российские территориальные воды.