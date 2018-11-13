ФСБ показала фото нарушивших границу России украинских кораблей

Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии трех кораблей военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России.

Снимки опубликованы на сайте телеканала RT.

Напомним, три корабля ВМС Украины в воскресенье незаконно пересекли государственную границу России, войдя в российские территориальные воды. В ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.