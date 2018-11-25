Для гражданских судов закрыли проход через Керченский пролив

Проход через Керченский пролив в воскресенье запрещен для гражданских судов из-за прихода к нему трех украинских военных кораблей, сообщил источник в транспортной сфере Южного федерального округа.

«Канал закрыт – Керченско-Еникальский канал. Не при любых (военных кораблях) закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций», – передает его слова ТАСС.

В воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и вошли в российские территориальные воды. Корабли направились к Крымскому мосту.

ВМС Украины утверждают, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир. В пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму это заявление ВСУ не стали комментировать.