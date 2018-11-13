В ФСБ отреагировали на сообщения о таране украинского корабля российским

В пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму заявили газете ВЗГЛЯД, что никак не комментируют заявление ВСУ о якобы протаранившем украинский буксир в Черном море российском корабле.

«Мы такого не писали. Сообщения украинских ВМС мы никак не комментируем», – заявила представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Марина Боенко по поводу заявлений Украины о том, что российский корабль якобы протаранил украинский буксир.

В пресс-службе погрануправления также отметили, что украинские корабли продолжают движение в сторону Керченского полива, а заявка на их проход так и не подана надлежащим образом до настоящего времени.

Напомним, три корабля ВМС Украины – бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и морской буксир «Яны Капу» (бывший «Красноперекопск») – в воскресенье незаконно пересекли государственную границу России, войдя в российские территориальные воды, и направились к Керченскому проливу. Ожидается, что они подойдут ко входу в пролив в 12.00-12.30 мск.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что целью провокации украинских судов является создание конфликтной ситуации в регионе.

В ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.