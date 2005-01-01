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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

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Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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          Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

          Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державой   25 сентября 2018, 13:50
          Фото: bmtport.com.ua
          Текст: Андрей Резчиков

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          Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске?

          Строительство Украиной военно-морской базы в Азовском море, чтобы «дать отпор агрессивным действиям РФ», вызывает недоумение даже у США. В случае конфликта Россия затопит то небольшое количество кораблей, что есть у ВМС Украины на Азове, и уничтожит базу в считанные минуты, считает американский журнал The American Conservative, как в свое время была разгромлена в течение 48 часов Грузия.

          При этом издание со скепсисом ставит риторический вопрос: будут ли в таком случае США перебрасывать туда свой флот, чтобы защитить права Украины? В журнале подчеркнули, что Азовское море является исторически российским, как Чесапикский залив – исторически американским.

          О базе в Азовском море в ВМСУ грезят еще с 2016 года. Однако реально ее созданием в Бердянске Украина занялась лишь 16 сентября текущего года. Там уже базируется 501-й отдельный батальон морской пехоты, а также были по суше переброшены малые бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны». Как рассказывал секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Иван Винник, первоначально база будет использовать инфраструктуру торговых портов, а в дальнейшем возможно строительство дополнительных причалов военного применения.

          Даже если эти дополнительные причалы будут построены, такая база не идет ни в какое сравнение с базами Черноморского флота в Севастополе и Новороссийске. В составе ЧФ более 50 кораблей. Только за последние три года черноморцы получили фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть подлодок с крылатыми ракетами и более 10 противодиверсионных и патрульных катеров. В планах ЧФ – получение фрегата «Адмирал Макаров». Сейчас проводятся заводские испытания малого ракетного корабля «Вышний Волочек».

          На будущую же украинскую базу Бердянск на днях, пройдя под Крымским мостом, прибыли еще два корабля – морской буксир A830 «Корец» (построен в Ярославле в начале 70-х) тянул корабль управления A500 «Донбасс», созданный поляками еще в конце шестидесятых. 

          Причем военная прокуратура Украины во вторник заявила, что зафиксировала якобы «провокационные ситуации» во время прохода «Донбасса» и «Кореца» и намерена представить их в международных судах, однако никаких доказательств не привела. В соответствии с соглашением от 2003 года, Азовское море считается внутренней акваторией двух государств, где гражданские и военные суда под российскими и украинскими флагами могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты. Однако украинские корабли вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации и находились недалеко от берегов Крыма, поэтому сопровождались (без создания каких-либо препятствий) кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

          Бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов убежден, что Бердянск не подходит для создания военно-морской базы, которая должна всегда обладать свободным выходом в открытое море. Чтобы выйти в открытое море из Бердянска, Украина должна запрашивать разрешение у России. По его словам, в Азовском море этот украинский флот будет способен только «рыбу глушить». Он назвал «чушью и глупостью» создание базы в таком месте.

          «Базы всегда должны строиться для обеспечения быстрого выхода в открытое море. В этом мелководном Азовском море кроме ловли рыбы ничего больше делать нельзя. Эта база не представляет абсолютно никакой угрозы России ни по вооружениям, ни по своим характеристикам. Это желание Украины показать миру, что они могут хоть что-то сделать. Вот пришли под буксиром. И что? Будут выполнять под буксиром какие-то задачи? Даже рыбу ловить не смогут», – сказал Святашов газете ВЗГЛЯД.

          В свою очередь, председатель Движения поддержки флота, капитан I ранга запаса Михаил Ненашев подчеркнул, что «бандеровско-киевская власть в первую очередь заинтересована в создании агрессивной провокационной обстановки в отношениях с Россией». «Поэтому самое главное в создании объекта там, где практически невозможно иметь полноценную базу из-за географических и гидрологических условий (Азовское море – это водное пространство мелководья) – это нагнетать обстановку, чтобы выпрашивать деньги и обращать на себя внимание. Образ нынешней бандеровской власти – это попрошайка с ядовитыми ручонками», – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, что таким образом Украина собирается раздувать «страсти в информационном пространстве».

          Создание Украиной серьезной военно-морской базы в Бердянске вряд ли возможно, считает эксперт. «Большой причальный фронт, наличие различных катеров, кораблей – это не под силу Украине. У них нет для этого ни средств, ни кадров, ни другой инфраструктуры, если только им не помогут американцы и другие натовские представители. Создаваемая в Бердянске база – это временный пункт пристанища корабликов», – указал Ненашев, добавив, что американский журнал реально смотрит на вещи и поэтому не сравнивает потенциалы России и Украины.

          «Там мерить нечего. Это все равно что сравнивать Россию и Чад или Россию с Зимбабве...» – отметил собеседник. Происходящее в Бердянске – это лишь имитация создания боевой базы. «Это не защита от военно-морского присутствия в Азовском море. Они понимают, что им нечего противопоставить серьезным военно-морским силам России в лице Черноморского флота или морской пограничной береговой охраны», – подчеркнул Ненашев, отметив, что корпуса даже современных украинских «бронекатеров» простреливаются из пистолета Макарова.

          Святашов, в свою очередь, указал, что для создания настоящей военно-морской базы Киев мог бы использовать Одессу.

          «Чего же вы в Одессе не строите? Потому что нет средств и ресурсов»,

          – добавил он.

          Впрочем, у этого объекта все же может быть практический аспект. Ненашев отметил, что киевские власти копят силы и «натаскивают свои группировки, чтобы разобраться с народом Донбасса». Эта база станет «вдохновляющим потенциалом для бандитских вылазок против Донбасса».

          Святашов тоже уверен, что Киев выбрал Бердянск исключительно из-за близости к Донбассу, однако, по его мнению, «эта угроза будет незначительной». Собеседник также предположил, что в будущем украинские власти могут использовать базирующиеся там подразделения морской пехоты для проведения диверсий, а также осуществлять радиоразведку с помощью американского оборудования, которое может быть установлено на A500 «Донбасс» (в прошлом использовался как плавмастерская). «С этой точки может вестись диверсионная работа», – подчеркнул он.

          Для создания провокаций базы в Бердянске достаточно. Как напомнил Ненашев, пираты в районе Аденского залива и Малаккском проливе 100 лет терроризируют мировое судоходство. «Это же не значит, что они великие и против них нет силы. Но они терроризируют пространство. То же самое и здесь: для провокационности и науськивания своих сухопутных банд и группировок они имитируют создание базы», – резюмировал эксперт.


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