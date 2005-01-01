Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом, направляясь в Азовское море.

Их сопроводили российские пограничники, сообщает «Пятый канал», публикуя видео прохода кораблей под Крымский мостом.

Накануне «Донбасс» и «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России.

СМИ сообщили, что корабли ВМС Украины направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море.