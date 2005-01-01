Стало известно, зачем украинские военные корабли приблизились к берегам Крыма

Два корабля военно-морских сил Украины, вошедшие в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море, сообщают украинские СМИ.

Источники «Украинского военного портала» сообщают, что поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вышли из Западной военно-морской базы в Одессе в четверг, 20 сентября.

Корабли должны пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Российские корабли береговой охраны сопровождают украинские судна в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России, сообщили в ФСБ.

Позже источник сообщил, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины вошли в Керчь-Еникальский канал, чтобы пройти в Азовское море под Крымским мостом.

«В 13.50 вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста», – передает его слова РИА «Новости».

Источник отметил, что ранее корабли запросили разрешение на проход по каналу в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта. Кораблям потребовались услуги лоцманов. Их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

В субботу вечером в ФСБ сообщили, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Киев придумал план по Азовскому морю; при этом он не стал раскрывать его подробности, чтобы не «угрожать» международным судебным процессам.