В Киеве созрел план по ситуации в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев придумал план по Азовскому морю; при этом он не стал раскрывать его подробности, чтобы не «угрожать» международным судебным процессам.

«Конечно, всем нам понятно, что Азов – это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти», – приводит его слова украинское издание «Лига.net».

«Сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста», – сказал Климкин, отметив, что не станет раскрывать подробности «плана», чтобы не угрожать этим процессам.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что все мероприятия уже согласованы с партнерами.

Ранее Климкин заявлял, что Киев собирается прекратить действие соглашения по Азовскому морю.

В пятницу ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что НАТО примет меры, если поведение России в акватории Азовского моря не изменится.