Украина назвала договор с Россией, который будет прекращен следующим

Киев проведет пересмотр всей договорной базы с Россией и, в частности, собирается прекратить действие соглашения по Азовскому морю, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У каждого договора с Россией есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.

Климкин сообщил, что Украина собирается прекратить действие договора о статусе Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. «Конечно, он (этот договор – прим. ВЗГЛЯД) не будет работать в будущем», – пообещал украинский министр. При этом он не уточнил, когда соглашение будет прекращено.

Украинский министр сказал, что Киев не собирается раскрывать «внутренний план», которому будет следовать, чтобы пересмотреть все договоры с Россией. По его словам, в противном случае этим может воспользоваться Москва, начав судебные процессы против украинской стороны.

Он отметил, что Украина сознательно не прекращала действие договора о дружбе с Россией. «Только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой трешки Януковича (речь об украинском долге перед Россией в 3 млрд долларов, взятом во время президентства Виктора Януковича, – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил Климкин.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было остановлено в последние годы из-за вооруженного конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Теперь Киев до 30 сентября официально проинформируют Россию о принятом решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.