Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

На кого похожи Петров и Боширов

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«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Денежный спор России и Украины угрожает британской судебной системе

          Украина надеется, что британское правосудие подставится ради нее    14 сентября 2018, 19:05
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Киев одержал еще одну судебную победу над Россией – на этот раз в деле о трех миллиардах долларов, которые Украина брала в долг во времена Януковича. Впрочем, принятое британским судом решение не выглядит слишком принципиальным. Куда более важен другой вопрос – какие последствия будет иметь для всей британской судебной системы окончательный вердикт в пользу Киева.

          Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение Высокого суда Лондона по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности на 3 млрд долларов по евробондам. 

          Напомним, что в марте этого года Высокий суд Лондона вынес промежуточное решение о долге Украины. Тогда он удовлетворил просьбу России об ускоренном порядке рассмотрения дела без проведения полномасштабного разбирательства, которое предполагает прения сторон. То есть судья принял решение в пользу российской стороны.

          Киеву это не понравилось, и он подал апелляцию, которая в пятницу и была удовлетворена. Было решено, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать доводы Украины.

          Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, Апелляционный суд Англии счел необходимым провести детальное изучение вопроса. Киевские власти утверждают, что в свое время Украина взяла кредит якобы под давлением российской стороны. Таким образом, Высокому суду Лондона рекомендуется рассмотреть долговой спор не по укороченной схеме, а в рамках полного судопроизводства.

          Напомним, что речь идет о долге Януковича, как называют его украинские власти. Выдан кредит был действительно при Викторе Януковиче, в декабре 2013 года. Однако оформлен он был по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых. Такой дешевый кредит Украина не могла бы получить на рыночных условиях. Это действительно был дружеский, союзнический жест России.

          Причем изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, но первый транш в 3 млрд оказался и последним. Вскоре после госпереворота Украина отвернулась от России. Впрочем, поначалу новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что это долг Януковича, вот пусть он его и отдает. На самом деле на фоне катастрофического падения украинской экономики денег на оплату задолженности просто не было.

          Владимир Путин предлагал варианты рассрочки на три года с выплатой по 1 млрд долларов каждый год. Но Киев хотел списания части долга и реструктуризации остального, утверждая, что долг перед Россией является коммерческим, а не государственным (евробонды действительно покупались на коммерческой бирже). Однако Москва предъявила контраргумент: облигации покупал государственный институт – ФНБ, значит, долг суверенный (государственный) и не может быть списан. Даже Международный валютный фонд признал доводы России.

          Киев решил искать правду в лондонском суде.

          На самом деле ни о какой победе Украины в деле речи не идет. Киев не получил право не возвращать долг России. По словам Силуанова, это решение лишь «на некоторое время откладывает урегулирование спора».

          Россия тоже бездействовать не собирается и намерена обратиться в Верховный суд Англии. Силуанов выразил уверенность, что следующая, более высокая инстанция окончательно примет объективное решение. «Рассмотрение такой жалобы в Верховный суд Англии может затянуться на несколько месяцев, что, в свою очередь, отсрочит окончательное решение английского суда о взыскании или об отказе во взыскании долга с Украины в пользу РФ», – говорит партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко.

          Сейчас есть два варианта развития событий. Верховный суд Великобритании может отменить решение апелляционного суда, и тогда предыдущие постановления будут восстановлены без права их оспаривать. Иными словами, суд окончательно примет решение о том, что Украина должна заплатить суверенный долг в 3 млрд долларов плюс последний купонный платеж на 75 млн долларов, а также пени (673 тыс. долларов в день) и судебные издержки на 2,8 млн фунтов стерлингов.

          Второй вариант – Верховный суд согласится с апелляционным, тогда начнется новый судебный процесс: уже не по ускоренной процедуре, а в полномасштабном формате, с прениями сторон. Однако российский Минфин уверен, что несостоятельность доводов Украины будет доказана в любом случае и окончательно.

          «Украине придется представить доказательства, свидетельствующие о кабальности сделки, об угрозах, поступающих от российской стороны, или доказательства принуждения к заключению сделки. Однако некоторое время Украина все же признавала имеющийся долг, и сама сделка была оформлена с применением мировых финансовых институтов. Поэтому доказать правомерность невыплаты задолженности будет практически невозможно», – считает Литвиненко.

          Речь о кабале вести сложно: условия кредитования были нерыночные, Украина получила деньги почти даром. При этом 3 млрд долларов пошли в не личный карман Януковича, как хочет представить Киев, а именно в бюджет Украины.

          Как потом были потрачены эти бюджетные средства – разворованы или пущены в дело – это уже дело правоохранительной системы Украины. Россия как кредитор тут совершенно ни при чем.

          Позиция России в этом деле настолько обоснованна, что в случае победы Украины могут наступить весьма серьезные последствия. Украина имеет шансы выйти в этом деле победителем только в крайнем случае – если в дело вмешается политика. На фоне дела Скрипалей и новых санкций исключать подобное уже нельзя. «Это создаст негативный судебный прецедент, когда суд констатирует право должника не возвращать задолженность в рамках сделок, оформленных с применением мировых финансовых инструментов и в полном соответствии с положениями действующего внутреннего и международного законодательства. А такое решение навредит репутации английской судебной системы, которая на протяжении многих лет является бесспорным выбором мировой бизнес-элиты», – говорит юрист.

          Иными словами, суд узаконит возможность задним числом отказываться от оплаты долгов под надуманным предлогом. По этой логике Украина получит возможность также отказаться возвращать долги МВФ, обвинив фонд в том, что он заставил поднять тарифы на газ до заоблачных уровней, за бесценок распродать Западу лес-кругляк и украинский чернозем – и много чего еще.


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