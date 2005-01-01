Порошенко решился разорвать договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Теперь Киев до 30 сентября официально проинформируют Россию о принятом решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Порошенко своим указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 6 сентября о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве с Россией.

«Поддержаны предложения МИД Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года» сообщается на сайте Порошенко.

Пресс-служба украинского президента отмечает, что до 30 сентября Россию официально проинформируют о принятом решении нотой МИД Украины, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

В начале сентября глава МИД Украины Павел Климкин объявил о намерении пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

После того, как Климкин объявил, что власти Украины подготовили пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией. В Кремле назвали этот шаг Киева неразумным.

Такого же мнения, впрочем, придерживаются и некоторые депутаты Рады. В частности, Вадим Рабинович выразил уверенность, что прекращение договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, поскольку Москва продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева.