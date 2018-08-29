Кремль отреагировал на желание Украины разорвать договор о дружбе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Киева расторгнуть договор о дружбе.

«Даже в условиях вот этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, отношения между Россией и Украиной сейчас «трудно чем-то испортить». «Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», – отметил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с Украиной. «Россия никогда не была сторонницей свертывания этих отношений везде. Россия всегда была противницей, оппонентом действий украинского руководства в отношении юга-востока собственной страны», – заявил он.

Во вторник Порошенко заявил, что ждет от МИД страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией, хотя еще весной Киев называл договор о дружбе с Россией одним из «принципиальных соглашений», который нужен Украине для исков против Москвы в международных судах.