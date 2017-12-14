В Киеве объяснили сохранение договора о дружбе с Россией

Договор о дружбе с Россией является одним из «принципиальных соглашений», на которые Киев ссылаться в исках против Москвы в международных судах, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе сказала в эфире телеканала «112 Украина», что «настоящим договором Россия признает нашу территориальную целостность и нерушимость границ», и потому Украине «абсолютно необходимо продолжать ссылаться на это соглашение».

Она добавила, что Киев «может отменить отдельные положения настоящего договора», хотя это будет непросто, передает RT.

«Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей (...) соглашения», – сказала вице-премьер Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также пообещал внести в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении положений договора о дружбе с Россией.

В связи с выходом из СНГ Украина намерена также инвентаризовать всю договорно-правовую базу, заключенную в рамках Содружества, на предмет соответствия нацинтересам.