Порошенко поручил начать выход Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что внесет в Верховную раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

«Внесу в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону», – заявил Порошенко в ходе киевского форума по безопасности.

По его словам, останутся в силе положения договора о дружбе, в которых отмечается, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Кроме того, Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «одновременно должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам страны».

6 апреля сообщалось, что правительство Украины может внести изменения в договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, очередной 10-летний срок действия которого истекает в апреле 2019 года.

До этого источник в администрации президента Украины Петра Порошенко сообщил, что украинский лидер в ближайшие месяцы может расторгнуть подписанный в 1997 году договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В то же время замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Киев не планирует ни разрывать, ни продлевать договор о дружбе с Россией.

Отметим, что разрыв договора невыгоден украинской стороне, так как подобное решение можно будет толковать как отказ Украины от подтверждения своей территориальной целостности. Ст. 2 договора гласит, что стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. «Денонсируя договор с Россией, ... Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу», – заявлял сенатор Алексей Пушков.