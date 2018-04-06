Украина собралась изменить договор о дружбе с Россией

Правительство Украины может внести изменения в договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, очередной 10-летний срок действия которого истекает в апреле 2019 года сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией можно откорректировать, отменив некоторые пункты», – передает ТАСС слова Климпуш-Цинцадзе в эфире «5 канала».

По ее словам, «есть различные механизмы, есть разные способы, которыми можно действовать, и сейчас, очевидно, и наши дипломаты, и юристы, они оценивают риски и возможности того, каким образом можно будет действовать».

При этом Климпуш-Цинцадзе заявила, что судьба договора должна решиться осенью 2018 года, так как он должен быть либо продлен, либо денонсирован за шесть месяцев до срока его истечения.

Договор, в преамбуле которого говорится об «исторически сложившихся тесных связях, отношениях дружбы и сотрудничества между народами России и Украины», был подписан 31 мая 1997 года президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и ратифицирован в 1999 году. В соответствии с договором Россия и Украина гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам (кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами).



Напомним, в среду источник в администрации президента Украины Петра Порошенко сообщил, что украинский лидер в ближайшие месяцы может расторгнуть подписанный в 1997 году договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам заявила, что Киев не планирует ни разрывать, ни продлевать договор о дружбе с Россией.

Отметим, что разрыв договора невыгоден украинской стороне, так как подобное решение можно будет толковать как отказ Украины от подтверждения своей территориальной целостности. Ст. 2 договора гласит, что стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. «Денонсируя договор с Россией, <...> Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу», – заявлял сенатор Алексей Пушков.