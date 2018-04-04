На Украине уточнили подход к договору о дружбе с Россией

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам заявила, что Киев не планирует ни разрывать, ни продлевать договор о дружбе с Россией.

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», – сказала Зеркаль, передает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие месяцы может расторгнуть подписанный в 1997 году договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Договор, в преамбуле которого говорится об «исторически сложившихся тесных связях, отношениях дружбы и сотрудничества между народами России и Украины», был подписан 31 мая 1997 года президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и ратифицирован в 1999 году. В соответствии с договором Россия и Украина гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам (кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами).