Tекст: Денис Тельманов

Речь идет о сообщении, направленном 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову легендарным сотрудником советских органов госбезопасности, начальником 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павлом Судоплатовым, сообщает ТАСС. В документе сообщалось об обстановке в районе Брянска.

«Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», – говорится в документе.

Как докладывал Судоплатов, взятый в плен французский капрал Роберт Гестен «показал, что немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов», и что ожидается подкрепление в виде авиации и танков.

В этом же сообщении говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах в районе Брянска, и прилегающих к железной дороге Унеча-Сураж, пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

Публикация этих документов приобретает особую актуальность в свете обсуждения на Западе возможности отправки войск на Украину. Напомним, что в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Ранее Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, и «ничего исключать нельзя».

Российская сторона неоднократно предупреждала о том, что отправка иностранных войск на Украину приведет к эскалации конфликта и серьезным последствиям для самих стран-участниц. В частности, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.