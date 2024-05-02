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    Грузинские власти борются за роль сталинской «редиски»
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    На Западе назвали возможные действий России в случае изъятия активов
    Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    Дуров рассказал о своих украинских корнях
    Звание генерал-лейтенанта присвоено заместителю командующего группировкой «Восток»
    Мнения
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    6 комментариев
    2 мая 2024, 18:29 • Новости дня

    В Госдуме назвали затею Макрона ввести войска на Украину обреченной на провал

    В Госдуме назвали затею Макрона ввести войска на Украину обреченной на провал
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    План президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска на Украину для ослабления России обречены на провал, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет считает, что Украина неинтересна Западу как государство, она нужна только как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, но Москва готова дать отпор, передает РИА «Новости».

    Также он считает, что Макрон рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил французов на смерть.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

    2 мая 2024, 00:13 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

    По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

    Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

    Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

    Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    2 мая 2024, 00:54 • Новости дня
    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS

    Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российской группировки войск «Запад» уничтожил в Харьковской области две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, предоставленные ВСУ.

    «Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.

    Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

    Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

    Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ

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    2 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине зафиксированы удары по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, об этом сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

    По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».

    Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.

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    1 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла 40 машин Bradley и сотни солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Всего за бригадой числятся 200 БМП Braldey, из них уничтожено 40, а также пять танков Abrams, говорится в материале Forbes, передает РИА «Новости».

    Бригаде необходим отдых, поскольку она непрерывно участвовала в боевых действиях, но ее направили на один из самых сложных участков в ДНР.

    Подразделение потеряло примерно 2 тыс. солдат, ему необходим отдых и реорганизация, подчеркнул Экс.

    Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.

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    2 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    @ Боровский Андрей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе националисты отрезали ступни жертвам после их гибели, уцелевших людей проводили сквозь «коридор позора», где их избивали и мучили, рассказала участница трагических событий активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева.

    Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».

    Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».

    Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.

    Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    2 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»

    Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия

    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение. Во время контрнаступления украинская пропаганда выставляла взятие этого села важным достижением. Теперь же можно говорить о полном обнулении этих якобы успехов, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее над северными окраинами Работино был поднят флаг России.

    «На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.

    «Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.

    «Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.

    «Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.

    «Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.

    Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

    В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».

    Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.

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    2 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Бердычи в ДНР
    Российские войска освободили Бердычи в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные взяли под контроль село Бердычи в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Группировка «Центр» полностью освободила Бердычи, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она улучшила тактическое положение и поразила формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Калиново, Сокола, Новопокровского и Прогресса в ДНР.

    Отражены десять контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Ленинского, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновки и Нетайлово в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 380 человек, пять бронемашин, немецкую САУ PzH 2000 и американскую гаубицу М777.

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    2 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели

    Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели

    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели», предположила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

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    2 мая 2024, 15:52 • Новости дня
    Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Основатель Telegram Дуров рассказал о своих украинских корнях

    Дуров рассказал о своих украинских корнях
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о своем интересе к украинскому языку, который возник еще в подростковом возрасте.

    В посте в своем Telegram-канале он отметил, что его мать родилась на Украине, поэтому с детства он был очарован лингвистическими различиями и сходствами между украинским и русским языками.

    В 2008 году Дуров, будучи одним из создателей «ВКонтакте», запустил первую версию соцсети с украинским языком, чтобы «предоставить миллионам пользователей с Украины свободу в их действиях». «Для этого мне пришлось переписать большую часть кода «ВКонтакте», – приводит слова бизнесмена РБК.

    После этого он в течение нескольких месяцев использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». В результате этой работы Дуров «неизбежно немного выучил украинский язык».

    После 2022 года он начал изучать язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре Telegram-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.

    Дуров подчеркнул, что знание языка позволяет ему быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения.

    Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, отметил Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», – заключил он.

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    2 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ

    Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес призвал Киев «поправить мобилизационную систему»

    Американский генерал призвал поощрять бежавших за рубеж украинцев к службе в ВСУ
    @ Jargen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес посоветовал Украине улучшить мобилизационную систему, указав на большое количество годных к службе живущих за рубежом украинцев.

    По его словам, Украине нужно поправить свою мобилизационную систему, поскольку десятки тысяч мужчин и женщин, которые должны быть в армии, находятся в других странах, передает ТАСС.

    Ходжес добавил, что задача правительства – поощрять людей присоединиться к армии, чтобы они были уверены, что если родственник уходит в армию, он будет хорошо обучен и оснащен, его не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы на выживание. Генерал добавил, что в противном случае Запад может задуматься, зачем им тратить сотни миллионов евро на поддержку Украины, если большое количество украинцев не готовы бороться сами.

    Отвечая на вопрос, возможно ли, что принявшие украинских беженцев страны начнут выдворять их на родину, Ходжес сказал, что это маловероятно и вряд ли Польша, Румыния или Германия заставят людей уезжать, при этом киевский режим должен принять необходимые меры, чтобы поощрить людей возвращаться.

    Ранее Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.

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    2 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и участников варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.

    Коментарии (10)
    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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