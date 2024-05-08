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Литва собралась отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии
Financial Times: Литовские власти готовы отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии НАТО
Литовские власти готовы отправить войска в зону боевых действий на Украине в рамках тренировочной миссии, сообщила Financial Times со ссылкой на литовского премьер-министра Ингриду Шимоните.
По словам Шимоните, недавно она обратилась к членам литовского парламента с предложением отправить на Украину ограниченный контингент войск и получила соответствующее разрешение, пишет издание, отмечая, что в Киеве с такой просьбой к литовским властям официально никто не обращался, передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, позднее он неоднократно повторял, что Франция может отправить на Украину свои войска. Информацию об этом также подтвердили в Кремле. По словам источника, близкого к руководству России, целый ряд стран – участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».
Одновременно с этим глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва оказывает поддержку военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии.