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    В России не стихает дискуссия на тему того, что делать с диаспорами и какую роль они должны играть в общении с властями и должны ли существовать вообще. Мнения разнятся полярно.

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    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    2 комментария
    8 мая 2024, 09:29 • Новости дня

    Литва собралась отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии

    Financial Times: Литовские власти готовы отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Литовские власти готовы отправить войска в зону боевых действий на Украине в рамках тренировочной миссии, сообщила Financial Times со ссылкой на литовского премьер-министра Ингриду Шимоните.

    По словам Шимоните, недавно она обратилась к членам литовского парламента с предложением отправить на Украину ограниченный контингент войск и получила соответствующее разрешение, пишет издание, отмечая, что в Киеве с такой просьбой к литовским властям официально никто не обращался, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, позднее он неоднократно повторял, что Франция может отправить на Украину свои войска. Информацию об этом также подтвердили в Кремле. По словам источника, близкого к руководству России, целый ряд стран – участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».

    Одновременно с этим глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва оказывает поддержку военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии.

    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

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    7 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

    Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

    «В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

    Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

    «В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

    Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

    По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

      «Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

      «Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

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    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

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    7 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один Abrams

    Минобороны: ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    ВСУ потеряли еще один Abrams
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» ВС России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ около Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево ДНР, отразила контратаку штурмовой группы противника у Очеретино. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям ВСУ поблизости от Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, отразила контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны под Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ – до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 155-мм американская гаубица М198 и 152-мм гаубица Д-20.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника – до 40 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР. Потери противника – до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, американский бронетранспортер М113 , две боевые бронемашины. Кроме того, поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм британская гаубица L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Также сообщается, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое ДНР. Потери противника – до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

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    8 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину

    CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО может отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая будет обсуждаться на саммите альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

    «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.

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    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

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    7 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    СБУ заявила о задержании якобы готовивших покушение на Зеленского офицеров

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ранее удалось задержать двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на президента Владимира Зеленского.

    По данным издания «Страна», был задержан начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам, передает РИА «Новости».

    Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Следили также за главой СБУ Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

    Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.


    Коментарии (14)
    7 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

    Суд Аргентины начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину

    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.

    Рубилар намерен доказать, что экстрадиция Чуркина невозможна, так как он подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине, а также начал процесс получения аргентинского гражданства. По его словам, после предоставления статуса беженца решение об экстрадиции не сможет быть осуществлено, передает ТАСС.

    Стоит отметить, что адвокат Чуркина столкнулся с трудностями при подготовке к судебному заседанию. Он заявил, что судебный переводчик, не скрывая неприязнь, поскольку она с Украины, отказалась выполнять свою работу.

    Напомним, Игорю Чуркину на Украине заочно предъявили обвинения в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода.

    Задержанный в Аргентине по запросу Киева Чуркин был освобожден под подписку о невыезде

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    7 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    @ кадр из видео t.me/new_militarycolumnist

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Луганске, по предварительной информации, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в Telegram, что «враг нанес удар по мирному Луганску». Глава ЛНР подчеркнул, что сотрудники МЧС работают на месте пожара, необходимо потушить его, чтобы «защитить мирных жителей и их дома от огня». Нефтебаза находится в черте города.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram, что «по предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США».

    Напомним, сообщалось, что в Луганске произошло несколько взрывов, на окраине города начался пожар.

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    7 мая 2024, 21:38 • Новости дня
    Американский разведчик Риттер посоветовал Макрону «заткнуться»

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия «сотрет с лица земли» французских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии, Эммануэлю Макрону лучше «заткнуться» и не заниматься эскалацией», заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Риттер предупредил, что Россия уничтожит все французские войска на Украине, и высмеял браваду французских генералов, которые заявляли, что Москва не ударит по их объектам из-за наличия у Франции ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, у России тысячи единиц ядерного оружия, и она сотрет с лица земли все французские войска и объекты, которые больше не будут существовать. Разведчик считает, что Макрону следует заткнуться, а США заставить его перестать заниматься эскалацией.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо сначала проверить на достоверность, чем и занимаются российские военные.

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    7 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    В США заявили о возможном смещении Зеленского

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский, с большой вероятностью, скоро будет смещен

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский, с очень высокой вероятностью, может быть смещен, украинское правительство неделями находится в состоянии медленного и верного распада, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор считает, что смещение Зеленского может стать хорошей новостью, потому что поможет прекратить эту «ужасную войну», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    7 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины

    На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Петиция о приглашении войск стран членов Европейского союза, Британии и США на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

    В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.

    Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

    Коментарии (7)
    7 мая 2024, 20:17 • Новости дня
    На Украине беспилотники стали отдельным родом войск

    Кабмин Украины одобрил выделение беспилотников в отдельный род войск

    На Украине беспилотники стали отдельным родом войск
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента страны Владимира Зеленского о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

    Для реализации этой инициативы оборонным ведомством будет подготовлен необходимый законопроект, написал Умеров в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает РИА «Новости».

    Выделение беспилотников в отдельный род войск позволит усилить обороноспособность Украины, считает министр.

    В феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Коментарии (3)
    7 мая 2024, 22:30 • Новости дня
    Белый дом встревожило сообщение о попытке покушения на Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом обеспокоен сообщением о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.

    Как заявила Жан-Пьер, в Белом доме рады, что покушение не состоялось, передает ТАСС.

    Напомним, СБУ задержала двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

    Коментарии (9)
    7 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал, как беспилотники ВС России усложняют жизнь

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия стала чаще применять беспилотники в ходе СВО, что затрудняет работу украинских артиллерийских расчетов ВСУ, сообщил офицер Андрей Ставничий в интервью агентству Reuters.

    По его словам, иногда сложно даже передвигаться, так как постоянно что-то летает сверху, передает ТАСС.

    Он добавил, что проблемы ВСУ доставляют российские разведывательные беспилотники, такие как «Орлан» и Supercam. Поэтому Ставничий призвал Запад поставить Украине дополнительные средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

    Ранее Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным снарядом «Краснополь».

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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