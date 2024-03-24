Tекст: Валерия Вербинина

Французская пресса обнародовала некоторые детали относительно того, какие именно соединения предполагается отправить на помощь украинской армии. Как сообщает Le Monde, все шансы оценить прелести местного чернозема будет иметь 126-й пехотный полк (сокращенно 126e RI), который базируется в городке Брив-ла-Гайярд департамента Коррез. Символом полка является бизон, причем белый, он же фигурирует на знамени полка вместе с лотарингским крестом, полковой девиз – «fier et vaillant» (в переводе «гордый и доблестный»). Впрочем, самое интересное не это, а то, что история данного военного соединения самым тесным образом связана с Россией.

Полк был создан во время Французской революции, в 1793 году. Но едва ли не наибольшую известность он приобрел при правителе, которого звали Наполеон Бонапарт.

В 1811-м полк защищал берега Франции во время противостояния с Англией. Через год началось вторжение Наполеона в Россию, в котором участвовал и 126-й пехотный полк. Но встречен он был не слишком гостеприимно, потому что уже в 1813-м немногие солдаты, которые уцелели в столкновениях с русской армией, были включены в состав другого, 123-го пехотного полка.

Именно 126-й пехотный полк в конце 1812-го года прикрывал исторический отход французского императора через реку под названием Березина. Полк фактически должен был пожертвовать собой, чтобы Наполеона не схватили (а его действительно едва тогда не взяли в плен русские казаки).

После того, как наполеоновские войны ушли в историю, полк несколько раз расформировывали и создавали вновь. В конце XIX века он стоял в казармах в Тулузе, но в 1907-м году местом дислокации для него назначили глухой городок Брив-ла-Гайард в не менее глухой французской провинции. Во время Первой мировой войны полк участвовал в сражении при Вердене, во время Второй мировой войны принимал участие во взятии Карлсруэ в 1944 году. Позже он был задействован в «поддержании порядка» в многочисленных горячих точках — Боснии, Чаде, Афганистане, Косово, Центральноафриканской республике (ЦАР), в Сенегале, в Мали (операция «Сервал») и др.

Сейчас полк входит в состав соединения французской армии (1-я дивизия, 9-я бригада морской пехоты), предназначенного для участия в боевых действиях за пределами Европы либо для быстрой переброски на театры военных действий, расположенные на значительном удалении от Франции.

Сайт французского министерства обороны характеризует его как «мобильный, аэротранспортабельный, универсальный, особенно эффективный в ближнем бою и в боях в городской черте».

Численность личного состава полка итальянская газета Il Messaggero оценивает в 1 200 военнослужащих плюс 200 резервистов. Также, по оценкам Le Monde и Il Messaggero, 126-й пехотный полк считается одним из лучших во французских вооруженных силах. И хотя итальянцы в целом пересказывают материалы французских коллег, есть и коренное различие: в то время как французские журналисты туманно пишут о «растущей тени войны», итальянцы без всяких обиняков заявляют, что «Франция готовится к войне».

Как сообщается, в последние месяцы в полку проводятся усиленные тренировки, солдаты практикуются обустраивать траншеи, начальство провело ревизию имеющегося в наличии вооружения на предмет того, чего может не хватить. Известно, что в полку состоят новейшие многоцелевые бронетранспортеры «Грифон» — их производят с 2018 года, и полк «бизонов» был одним из первых, кого ими укомплектовали.

В самом начале СВО, по официальным сведениям, около сотни человек из боевого состава полка было отправлено в Румынию, на одну из баз НАТО на границе с Украиной.

Тогда их задачей было «помогать румынской армии в защите границ НАТО на востоке». 26-летний лейтенант Тома, отправляющийся в Румынию, дал интервью местной прессе, выразив надежду, что ему «удастся написать кусочек Истории для молодого поколения… уже много лет нас не отправляли на территорию Европы».

Неизвестно, что удалось написать лейтенанту Тома, потому что в конце прошлого года полк был упомянут в примечательном контексте — речь идет о нехватке рекрутов. Впервые за десятилетие армия недосчиталась более 2 000 новобранцев. Дело дошло до того, что 126-му полку разрешили принимать на службу местных жителей Брив-ла-Гайарда (что раньше не поощрялось).

Внезапно выяснилось (кто бы мог подумать), что «в первые месяцы службы от 20 до 30% молодых солдат желают разорвать контракты, так как им трудно находиться вдали от семьи». И берут в армию не всех, отдавая предпочтение тем, кому «от 17 с половиной лет до 30, кто обладает минимальной спортивной подготовкой, умеет хорошо адаптироваться и хорошо мотивирован». Начальная военная подготовка занимает полгода, после чего начинается подготовка уже собственно солдата пехоты.

Контракт с французской армией предусматривает, что во время периода начальной подготовки солдат, в случае, если он передумал, может покинуть армию. Однако 126-й полк был упомянут в некоторых СМИ в негативном контексте: оказалось, что уйти оттуда не так-то просто. На молодых солдат, которые пожелали уволиться, стали давить, заставляли по несколько раз переписывать заявление об уходе, которое отказывались принимать. А затем стали запугивать, что будут расценивать их поступок как дезертирство.

В дело вмешался адвокат, который предал происходящее огласке, после чего военному ведомству пришлось объясняться с прессой. Нет, ничего такого, разумеется, не происходило. Сложные процедуры, понимаете ли, французские бюрократические формальности. Никто никого не запугивал, молодым людям просто показалось. И когда их изолировали от остальных новобранцев, не пускали в столовую и заставляли есть сухие пайки — это тоже была игра воображения, наверное.

Если используются такие методы для того, чтобы заставить служить людей, которые расхотели быть солдатами, ясно, что во французской армии дело обстоит не лучшим образом.

Тем не менее ни нехватка новобранцев, ни скверное обращение с ними не помешали личному составу полка провести в январе этого года публичные тренировки и выступление на стадионе Монтиньяк-Ласко в Дордони. Они продемонстрировали совместные тактические действия с 3-м вертолетным полком, в том числе эвакуацию военных по воздуху.

Возможно, этот навык им еще пригодится в будущем. Хотя вертолеты ведь горят не хуже танков «Абрамс». Да и бизоны — животные уязвимые, как показала история. И даже нахождение в стаде, под защитой «грифонов», может им не помочь.