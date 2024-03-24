  • Новость часаЧисло пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    В Польше обвинили российскую ракету в нарушении воздушного пространства
    В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при массированной ракетной атаке
    Коммунисты Греции заблокировали поезд с американскими танками
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    43 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    11 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    2 комментария
    24 марта 2024, 10:42 • В мире

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона
    @ U.S. Army/Sgt. Bethany E. McMeans

    Tекст: Валерия Вербинина

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат?

    Французская пресса обнародовала некоторые детали относительно того, какие именно соединения предполагается отправить на помощь украинской армии. Как сообщает Le Monde, все шансы оценить прелести местного чернозема будет иметь 126-й пехотный полк (сокращенно 126e RI), который базируется в городке Брив-ла-Гайярд департамента Коррез. Символом полка является бизон, причем белый, он же фигурирует на знамени полка вместе с лотарингским крестом, полковой девиз – «fier et vaillant» (в переводе «гордый и доблестный»). Впрочем, самое интересное не это, а то, что история данного военного соединения самым тесным образом связана с Россией.

    Полк был создан во время Французской революции, в 1793 году. Но едва ли не наибольшую известность он приобрел при правителе, которого звали Наполеон Бонапарт.

    В 1811-м полк защищал берега Франции во время противостояния с Англией. Через год началось вторжение Наполеона в Россию, в котором участвовал и 126-й пехотный полк. Но встречен он был не слишком гостеприимно, потому что уже в 1813-м немногие солдаты, которые уцелели в столкновениях с русской армией, были включены в состав другого, 123-го пехотного полка.

    Именно 126-й пехотный полк в конце 1812-го года прикрывал исторический отход французского императора через реку под названием Березина. Полк фактически должен был пожертвовать собой, чтобы Наполеона не схватили (а его действительно едва тогда не взяли в плен русские казаки).

    После того, как наполеоновские войны ушли в историю, полк несколько раз расформировывали и создавали вновь. В конце XIX века он стоял в казармах в Тулузе, но в 1907-м году местом дислокации для него назначили глухой городок Брив-ла-Гайард в не менее глухой французской провинции. Во время Первой мировой войны полк участвовал в сражении при Вердене, во время Второй мировой войны принимал участие во взятии Карлсруэ в 1944 году. Позже он был задействован в «поддержании порядка» в многочисленных горячих точках — Боснии, Чаде, Афганистане, Косово, Центральноафриканской республике (ЦАР), в Сенегале, в Мали (операция «Сервал») и др.

    Сейчас полк входит в состав соединения французской армии (1-я дивизия, 9-я бригада морской пехоты), предназначенного для участия в боевых действиях за пределами Европы либо для быстрой переброски на театры военных действий, расположенные на значительном удалении от Франции.

    Сайт французского министерства обороны характеризует его как «мобильный, аэротранспортабельный, универсальный, особенно эффективный в ближнем бою и в боях в городской черте».

    Численность личного состава полка итальянская газета Il Messaggero оценивает в 1 200 военнослужащих плюс 200 резервистов. Также, по оценкам Le Monde и Il Messaggero, 126-й пехотный полк считается одним из лучших во французских вооруженных силах. И хотя итальянцы в целом пересказывают материалы французских коллег, есть и коренное различие: в то время как французские журналисты туманно пишут о «растущей тени войны», итальянцы без всяких обиняков заявляют, что «Франция готовится к войне».

    Как сообщается, в последние месяцы в полку проводятся усиленные тренировки, солдаты практикуются обустраивать траншеи, начальство провело ревизию имеющегося в наличии вооружения на предмет того, чего может не хватить. Известно, что в полку состоят новейшие многоцелевые бронетранспортеры «Грифон» — их производят с 2018 года, и полк «бизонов» был одним из первых, кого ими укомплектовали.

    В самом начале СВО, по официальным сведениям, около сотни человек из боевого состава полка было отправлено в Румынию, на одну из баз НАТО на границе с Украиной.

    Тогда их задачей было «помогать румынской армии в защите границ НАТО на востоке». 26-летний лейтенант Тома, отправляющийся в Румынию, дал интервью местной прессе, выразив надежду, что ему «удастся написать кусочек Истории для молодого поколения… уже много лет нас не отправляли на территорию Европы».

    Неизвестно, что удалось написать лейтенанту Тома, потому что в конце прошлого года полк был упомянут в примечательном контексте — речь идет о нехватке рекрутов. Впервые за десятилетие армия недосчиталась более 2 000 новобранцев. Дело дошло до того, что 126-му полку разрешили принимать на службу местных жителей Брив-ла-Гайарда (что раньше не поощрялось).

    Внезапно выяснилось (кто бы мог подумать), что «в первые месяцы службы от 20 до 30% молодых солдат желают разорвать контракты, так как им трудно находиться вдали от семьи». И берут в армию не всех, отдавая предпочтение тем, кому «от 17 с половиной лет до 30, кто обладает минимальной спортивной подготовкой, умеет хорошо адаптироваться и хорошо мотивирован». Начальная военная подготовка занимает полгода, после чего начинается подготовка уже собственно солдата пехоты.

    Контракт с французской армией предусматривает, что во время периода начальной подготовки солдат, в случае, если он передумал, может покинуть армию. Однако 126-й полк был упомянут в некоторых СМИ в негативном контексте: оказалось, что уйти оттуда не так-то просто. На молодых солдат, которые пожелали уволиться, стали давить, заставляли по несколько раз переписывать заявление об уходе, которое отказывались принимать. А затем стали запугивать, что будут расценивать их поступок как дезертирство.

    В дело вмешался адвокат, который предал происходящее огласке, после чего военному ведомству пришлось объясняться с прессой. Нет, ничего такого, разумеется, не происходило. Сложные процедуры, понимаете ли, французские бюрократические формальности. Никто никого не запугивал, молодым людям просто показалось. И когда их изолировали от остальных новобранцев, не пускали в столовую и заставляли есть сухие пайки — это тоже была игра воображения, наверное.

    Если используются такие методы для того, чтобы заставить служить людей, которые расхотели быть солдатами, ясно, что во французской армии дело обстоит не лучшим образом.

    Тем не менее ни нехватка новобранцев, ни скверное обращение с ними не помешали личному составу полка провести в январе этого года публичные тренировки и выступление на стадионе Монтиньяк-Ласко в Дордони. Они продемонстрировали совместные тактические действия с 3-м вертолетным полком, в том числе эвакуацию военных по воздуху.

    Возможно, этот навык им еще пригодится в будущем. Хотя вертолеты ведь горят не хуже танков «Абрамс». Да и бизоны — животные уязвимые, как показала история. И даже нахождение в стаде, под защитой «грифонов», может им не помочь.

    Главное
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем
    Бастрыкин поручил установить личности спасавших людей в «Крокусе» героев
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте
    Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»
    Казахстан экстрадировал в Таиланд обвиняемого в грабеже россиянина
    На малой родине Зеленского 76 тыс. человек остались без тепла

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............