  • Новость часаЭкипажи Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 11:47 • В мире

    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки

    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки
    @ Hans Lucas/Reuters

    Крайне двусмысленными оказались французские опровержения, прозвучавшие в ответ на данные СВР о начавшейся подготовке военного контингента для отправки на Украину. Официально Минобороны Франции называет эти обвинения «провокацией». При этом целый ряд французских экспертов – и самое главное, сам президент Франции Макрон – фактически подтверждают сведения российской разведки.

    Стоило главе российской Службы внешней разведки Сергею Нарышкину заявить, что французские власти уже готовят контингент из двух тысяч солдат, которых намереваются отправить на Украину, как реакция последовала незамедлительно. Представители французского министерства обороны поспешили откреститься от самой возможности такого развития событий. Там заявили, что «предоставленная Сергеем Нарышкиным информация… вновь иллюстрирует то, как Россия систематически прибегает к массовой дезинформации». «Мы считаем безответственным такой тип провокаций», – сурово добавили в министерстве.

    Между тем еще в пятницу в газете Le Parisien увидело свет интервью президента Франции Макрона, в котором он заявил буквально следующее: «Возможно, в какой-то момент – я этого не желаю, я не стану инициатором подобных действий – придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Это провокационное заявление в чистом виде: фактически Макрон со множеством риторических оговорок заранее выставляет себя жертвой обстоятельств, которые вынудят его «противостоять русским». Послать войска на Украину. Однако ни министерство обороны, ни какие-либо иные представители властей не обличают главу страны в безответственных провокациях. Все словно воды в рот набрали и делают вид, что все так и должно быть. Более того, опровергают собственного президента, прикрывая тем самым его от критики.

    Как пишет та же Le Parisien, «отправка французских войск, чтобы сражаться на Украине, вовсе не стоит на повестке дня, как подтверждают военные эксперты, которых мы опросили». Бывший офицер Гийом Ансель заявил, что слова главы СВР были высказаны для того, чтобы «раздуть полемику». Генерал Доминик Тренкан, бывший глава французской военной миссии при ООН, заверил журналистов, что заявление Нарышкина «совершенно неправдоподобно», но при этом счел нужным уточнить, что «французские солдаты все время тренируются, имея в виду выполнение самых разнообразных задач».

    Бывший офицер и военный историк Мишель Гойя обозвал слова Нарышкина «характерным фейком». Несколько дней назад полковник Гойя в очередной раз выступил по телевидению как эксперт и ответил на вопросы.

    «Будет ли это (отправка войск) означать, что мы напрямую вступим в войну с Россией?» – спросили у эксперта. «Нет, не обязательно, – ответил полковник Гойя. – Война переходит в открытую фазу, когда вы сражаетесь, когда пролилась кровь. Есть свои градации в использовании военных сил. Сражение – последняя из них».

    Однако при этом полковник фактически признал, что тайные операции Франция на Украине вполне может проводить. Впрочем, это уже косвенно подтверждалось даже во Франции. Теперь же полковник очень содержательно ответил на вопрос, «в какой форме может осуществиться отправка войск?».

    «Прежде всего, в тайной, с ограниченными структурами. Одним словом, в непризнанной форме.

    – говорит Гойя. – Начиная с момента, когда вы признали свое участие, существует несколько стадий. Первая – отправка военных советников, инструкторов, специалистов. Они находятся позади фронта и помогают планировать операции, использовать некоторые технические системы, осуществляют обучение…

    Вторая стадия – поддержка: военно-воздушные или артиллерийские силы, которые используются для уничтожения солдат противника. На этой стадии вы вступили в войну, но вы не отправляете наземные силы или комбатантов воевать напрямую. Третья стадия – когда вы используете все средства, чтобы сражаться».

    По словам военного историка, «западный мир находится в конфронтации с Россией, и каждый пытается давить на противника. Секретные операции, кибератаки, попытки влияния… Это как партия в покер. До сих пор инициатива была у России, и каждый раз нам приходилось отвечать, например, отправляя все более мощное оружие. В этот раз глава (французского) государства решил взять инициативу на себя. Это такая «игра» между ядерными державами, которая, впрочем, не дойдет до открытой войны. Потому что никто ее не хочет».

    Возникает вопрос: чего же в таком случае хочет Запад вообще и Макрон в частности, затевая столь опасную игру? И бравый полковник дает совершенно недвусмысленный ответ: Россия должна проиграть, а Украина – выиграть.

    Каким образом последняя может одержать победу, если соотношение сил не в ее пользу, непонятно – но, судя по всему, подразумевается, что Макрон в состоянии это соотношение, так сказать, подкрутить в нужном направлении.

    Почему-то военный историк при этом предпочитает не вспоминать, что уже очень давно французских военных били все, кому не лень – а если они одерживали победы, то только в составе коалиций либо против заведомо уступающего в классе противника.

    Еще один эксперт, генерал Жером Пеллистранди отметил, что «соотношение сил, конечно, в пользу России, но она не умеет им воспользоваться, даже когда присутствует явный дефицит артиллерии со стороны украинских войск… Кроме того, Макрон (своими словами о возможной отправке войск) посылает месседж, что Европа, что бы ни произошло, будет поддерживать Украину… Думать сейчас о том, что все можно разрешить дипломатическими методами – иллюзия. Сегодня, чтобы иметь возможность общаться на равных со странами вроде России, как и завтра – с Китаем, надо иметь возможность защитить себя военным путем».

    Сам президент Франции 19 марта неожиданно для всех отправился в Марсель, – можно сказать, на войну, потому что в городе идут натуральные боевые действия между соперничающими кланами наркоторговцев. Как всегда, Макрон пообещал, что будет за все хорошее, то есть за усмирение наркоторговцев, за свободу, равенство и братство. Власти приготовили пакет мер с подключением силовиков всех уровней, чтобы навести порядок.

    Однако жители города, завидев президента, стали задавать ему вопросы не только по поводу разгула преступности, который всерьез беспокоит марсельцев. «Мы будем воевать с Россией?» – напрямик спросила одна из жительниц города.

    «Мы делаем все, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, чтобы все там и завершилось, чтобы они (украинцы) могли видеть свою страну свободной», – ответил Макрон. Как можно видеть, это не ответ на вопрос, а набор декларативных бессодержательных утверждений. Доказывающих, что французский президент играет в военно-политический покер – а значит, далеко не уверен, что победит.

    Главное
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Говорящие по-польски военные приехали на промпредприятие в Харькове
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО
    Кологривый устроил пьяный дебош в новосибирском баре

    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Предателей России ждет наказание без срока давности

    На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте. Он также потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. О каких именно предателях идет речь и как призыв президента может быть реализован на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки

    Крайне двусмысленными оказались французские опровержения, прозвучавшие в ответ на данные СВР о начавшейся подготовке военного контингента для отправки на Украину. Официально Минобороны Франции называет эти обвинения «провокацией». При этом целый ряд французских экспертов – и самое главное, сам президент Франции Макрон – фактически подтверждают сведения российской разведки. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............