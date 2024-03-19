Фермеры перекрыли Украине дорогу в ЕС

Эксперты объяснили готовность Франции поддержать Польшу в сельскохозяйственном споре с Украиной

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает издание Politico. По информации газеты, совместные действия Парижа и Варшавы могут подорвать единство ЕС в вопросе торговых отношений с офисом Зеленского. Отмечается, что риск срыва заседания Еврокомиссии, назначенного на вторник, огромен.

По подсчетам издания, ограничение импорта со стороны Франции и Польши может привести к потере Украиной около 1,2 млрд евро. Предполагается, что возможные действия администрации Макрона коснутся торговли различными видами круп и медом. На сближение с Варшавой Париж, вероятно, толкают масштабные протесты фермеров, развернувшиеся по всей территории республики.

Ранее особый резонанс получили события, произошедшие на сельскохозяйственной выставке в столице Франции в феврале. Протестующие аграрии ворвались на мероприятие, где Эммануэль Макрон завтракал с представителями местных профсоюзов. Демонстранты вступили в драку с полицией и забросали правоохранителей яйцами. В ходе стычки восемь силовиков получили ранения.

Напряжение по аграрному вопросу не утихает и в Польше. Местные фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП. Ограничения коснулись в том числе и пассажирского транспорта: протестующие не дали проехать автобусу в свою страну. Несогласные с текущей торговой политикой ЕС также перекрыли границы с Германией и Литвой.

Местные власти пытались договориться с населением 9 марта, когда состоялась встреча польских фермеров с премьер-министром Дональдом Туском. Однако ощутимых результатов она не принесла, и представители аграриев заявили о намерении продолжить протестные акции по всей стране.

Причиной масштабного недовольства фермеров стала неравноправная торговая политика Еврокомиссии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в истоках сложившихся противоречий. До 2022 года экономические отношения Украины и ЕС в сельскохозяйственной сфере основывались на подписанном в 2014 году соглашении о зоне свободы торговли (ЗСТ).

Договор подразумевал постепенное снижение пошлин на ввозимую продукцию, но лишь в пределах заранее оговоренных квот. После начала СВО руководство Евросоюза пошло навстречу офису Зеленского и сняло имевшиеся ограничения. Украина по сравнению с членами объединения получила более выигрышное положение, поскольку ей разрешили осуществлять льготный экспорт в неограниченном количестве.

Последствия данного решения и его продления в 2023 году в первую очередь почувствовали страны Восточной Европы, в особенности Польша, экономика которой во многом зависит от поставок аграрной продукции. Политолог Станислав Стремидловский подчеркивал, что ситуация привела к колоссальным убыткам местных фермеров.

На данном этапе ситуация выглядит тупиковой. ЕК отказывается возвращать квоты на украинскую продукцию, а фермеры разных стран все громче заявляют о своем недовольстве. На этом фоне в ЕС даже заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом в другом материале также пишет издание Politico.

Европейские чиновники опасаются, что гневная реакция аграриев на одобрение членства Киева не позволит им переизбраться на предстоящих выборах в Европарламент. Кроме того, боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, что сделает ее беднейшим участником ЕС.

Таким образом, для интеграции государства в состав союза, по некоторым оценкам, потребуется около 186 млрд евро за семь лет. Вместе с тем местные политики опасаются и возможного перехвата Россией значительной доли мирового рынка зерна. Так, глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что в случае поражения Украины Москва получит контроль над 30% глобального экспорта пшеницы, сообщает ТАСС.

«Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

«Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия, а морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците, – отметил экономист. –

Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей – и конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами».

При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру.

А вот в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он полагает, что у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник.

По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что эту страну в ЕС никто не ждет», – уточнил Лизан.

Те страны ЕС, которые получают дотации на развитие сельского хозяйства из «общего котла» в Брюсселе, действительно выступают против членства Украины в Евросоюзе, добавляет германский политолог Александр Рар. «В противном случае это аграрное государство получало бы самые большие объемы финансирования, а фермерам Франции и Польши досталось бы гораздо меньше», – добавляет он.

«В скором времени будут проходить выборы в Европарламент. И правительства тех стран, которые получают эти дотации, очень не хотят будоражить и дразнить своих избирателей»,

– указывает спикер. Он не исключает, что членство Киева в ЕС обсуждалось на недавней закрытой встрече лидеров Германии, Франции и Польши. «Видимо, Макрон, чтобы заручиться поддержкой Варшавы на случай ввода своих войск на Украину, решил поддержать Туска в вопросе зерна», – допустил собеседник.

Однако Рар считает, что сложившаяся ситуация если и захлопнет для Украины дверь в Евросоюз, то лишь на время. «Принятие страны – это вопрос компенсации стране утерянных в рамках конфликта территорий. Это будет исключительно политическое решение. Но вопрос никто не станет поднимать до лета этого года», – подчеркивает Рар.

О том, что Парижу выгодно избавиться от нахлынувшей сельхозпродукции на европейских рынках, говорит и украинский политолог Владимир Скачко. «Во-первых, ограничение ввоза поспособствует налаживанию ситуации в самой Франции. Там, как и во всем ЕС, не стихают протесты фермеров, недовольных демпингом», – отметил он.

«Во-вторых, – продолжил собеседник – Макрон, выпрыгивая из своих рейтузиков, пытается доказать, что именно он, а не Шольц, «новый Наполеон» в Европе». Скачко сомневается, что вопрос с импортом сельхозпродукции приведет к серьезному разладу в отношениях Франции и Украины. Однако он допускает, что Зеленский попытается обратиться к Джо Байдену, чтобы тот урезонил несговорчивого лидера Франции.

«Вопрос в том, пойдет ли на это Вашингтон. Учитывая, что значительная часть украинских пахотных земель выкуплена американскими корпорациями Cargill, DuPont и Monsanto, исключать такой возможности нельзя»,

– замечает политолог. «Параллельно с этим европейские руководители решают собственные проблемы, соревнуются между собой за верховенство власти в ЕС», – акцентирует Скачко. По мнению спикера, еврочиновники используют фермеров в качестве рычага давления в спорных вопросах. Например, те уже стали аргументом в споре о том, почему вступление Украины в Евросоюз необходимо отложить.

Спикер считает, что в конечном итоге вопрос о вступлении страны в ЕС вовсе сойдет на нет. «Общая стоимость восстановления Украины, по разным оценкам, колеблется от 300 до 650 млрд долларов. Зачем Евросоюзу вешать на себя огромный, разбалансированный, абсолютно перекупленный транснациональными корпорациями народно-хозяйственный комплекс Украины? Вряд ли найдутся среди стран блока интересанты. Киеву пора бы это понять», – резюмирует Скачко.